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Абхазия Информ

СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, УТОНУВШЕГО В РЕКЕ КОДОР

Новости Среда, 16 октября 2019 15:10
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СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, УТОНУВШЕГО В РЕКЕ КОДОР

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова, сообщил Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

Тело туриста нашли в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела, накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.

"Сейчас сотрудники МЧС сплавляют тело погибшего по реке Кодор на лодке, так как место, где был найден Тимур Дзеидов, труднодоступное", - подчеркнул Сатбей Гиндия.

Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.

На протяжении пяти суток спасатели вели поиск пропавшего. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ГИМС, а также вертолет Ми-2.

https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20191016/1028627571/

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 16 октября 2019 15:13

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