СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, УТОНУВШЕГО В РЕКЕ КОДОР

Тело туриста нашли в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела, накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова, сообщил Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"Сейчас сотрудники МЧС сплавляют тело погибшего по реке Кодор на лодке, так как место, где был найден Тимур Дзеидов, труднодоступное", - подчеркнул Сатбей Гиндия.

Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.

На протяжении пяти суток спасатели вели поиск пропавшего. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ГИМС, а также вертолет Ми-2.

https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20191016/1028627571/