СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, УТОНУВШЕГО В РЕКЕ КОДОР
Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова, сообщил Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.
Тело туриста нашли в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела, накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.
"Сейчас сотрудники МЧС сплавляют тело погибшего по реке Кодор на лодке, так как место, где был найден Тимур Дзеидов, труднодоступное", - подчеркнул Сатбей Гиндия.
Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.
На протяжении пяти суток спасатели вели поиск пропавшего. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ГИМС, а также вертолет Ми-2.
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