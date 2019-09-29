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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Новости Среда, 16 октября 2019 16:31
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

 

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание, на котором обсуждался ход работ на объектах, строящихся и восстанавливаемых в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

В совещании участвовали руководители профильных ведомств и представители подрядных организаций.

Валерий Бганба призвал руководителей строительных организаций уделять больше внимания качеству выполняемых работ и их завершению в обозначенные проектами сроки.

Он также напомнил, что завершить работы по текущей Инвестпрограмме необходимо до конца первой декады ноября, чтобы государственная приемочная комиссия могла своевременно составить акты о приемке объектов в эксплуатацию.

Касаясь формирования будущей Инвестпрограммы, глава правительства указал на необходимость тщательного отбора подрядчиков и качественного проектирования объектов.

«Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы» была утверждена в Москве в ходе 15-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 8 июня 2017 года. Она включила в себя 12 разделов (свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства) на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей.

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