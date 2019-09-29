ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание, на котором обсуждался ход работ на объектах, строящихся и восстанавливаемых в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

В совещании участвовали руководители профильных ведомств и представители подрядных организаций.

Валерий Бганба призвал руководителей строительных организаций уделять больше внимания качеству выполняемых работ и их завершению в обозначенные проектами сроки.