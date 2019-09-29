ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПЕРЕДАЛО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. В конференц-зале Международного культурно-делового центра «Дом Москвы» состоялась торжественная передача медицинских изделий индивидуального пользования Центральному военному госпиталю Министерства обороны РА на сумму более 300 тысяч рублей, сообщает информагентство «Апсныпрессс». Акция прошла в рамках субсидии на оказание медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

«Мы передаем это оборудование Центральному военному госпиталю МО РА, так как это учреждение осуществляет лечение военнослужащих Российской Федерации. Оборудование очень актуальное и крайне необходимое для больных. Это ходунки, костыли, глюкометры, тонометры, противопролежневые матрасы и многое другое. Мы рады, что смогли выполнить миссию Правительства Москвы», - сказала гендиректор «Дома Москвы» Зоя Баутина.

Начальник Центрального военного госпиталя МО РА, полковник медицинской службы Зураб Ачба поблагодарил правительство Москвы за помощь.

«Военный госпиталь обслуживает не только граждан Абхазии, но и граждан России, а также ветеранов всех боевых действий. Оборудование, безвозмездно предоставленное нам Правительством Москвы, очень необходимо для ветеранов и пожилых людей».

По словам Баутиной, подобные акции проводятся ежегодно. Так, в 2017 году Правительства Москвы субсидировало приобретение медицинского оборудования для Реабилитационного центра города Гагра, а в 2018 году – для Сухумского Дома престарелых.

Центральный военный госпиталь МО РА является многопрофильным лечебным учреждением, оказывающим экстренную и специализированную плановую хирургическую и терапевтическую помощь не только военнослужащим Министерства обороны РА, но и военнослужащим, а также членам их семей подразделений Министерства обороны РФ и Погрануправления ФСБ РФ, дислоцирующимся на территории Абхазии. Кроме того, в госпитале оказывают медицинскую помощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и ветеранам боевых действий в Афганистане и Абхазии.

Фото "Апсныпресс".