В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ С МНОГОЛЕТНИМИ ФРУКТОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

В совещании участвовали руководство и сотрудники министерства сельского хозяйства, главы районов, представители управлений сельского хозяйства районных администраций, руководство Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ . Мероприятиям по сохранению комплексов многолетних насаждений, заложенных в рамках реализации «Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы», посвящалось специальное совещание, которое провел в четверг 16 октября премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министрв.

Участники встречи обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие многолетних культур, вопросы организации формы хозяйствования угодьями и садами с многолетними насаждениями.

Руководство Минсельхоза доложило, что задолженностей у государства перед работниками плантаций не осталось, все выплаты осуществлены в полной мере.

Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что перед правительством стоит задача сохранить многолетние насаждения и способствовать их эффективному развитию.

Он поручил профильным ведомствам подготовить необходимые документы и осуществить передачу насаждений с баланса НИИ сельского хозяйства на балансы управлений сельского хозяйства администраций районов.

Межведомственной рабочей группе, в которую вошли сотрудники Минсельхоза, Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации НИИ сельского хозяйства, предстоит до 15 ноября завершить инвентаризацию территорий с многолетними насаждениями во всех районах страны и осуществить передачу насаждений администрациям Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.