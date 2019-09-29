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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ С МНОГОЛЕТНИМИ ФРУКТОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Новости Четверг, 17 октября 2019 16:07
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ С МНОГОЛЕТНИМИ ФРУКТОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

 

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Мероприятиям по сохранению комплексов многолетних насаждений, заложенных в рамках реализации «Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы», посвящалось специальное совещание, которое провел в четверг 16 октября премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министрв.

В совещании участвовали руководство и сотрудники министерства сельского хозяйства, главы районов, представители управлений сельского хозяйства районных администраций, руководство Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

Участники встречи обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие многолетних культур, вопросы организации формы хозяйствования угодьями и садами с многолетними насаждениями.

Руководство Минсельхоза доложило, что задолженностей у государства перед работниками плантаций не осталось, все выплаты осуществлены в полной мере.

Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что перед правительством стоит задача сохранить многолетние насаждения и способствовать их эффективному развитию.

Он поручил профильным ведомствам подготовить необходимые документы и осуществить передачу насаждений с баланса НИИ сельского хозяйства на балансы управлений сельского хозяйства администраций районов.

Межведомственной рабочей группе, в которую вошли сотрудники Минсельхоза, Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации НИИ сельского хозяйства, предстоит до 15 ноября завершить инвентаризацию территорий с многолетними насаждениями во всех районах страны и осуществить передачу насаждений администрациям Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2019 16:11

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