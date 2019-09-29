ОБОРОТ ТРАНЗАКЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ АПРА ВЫРОС НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ . Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА (НПС АПРА) за три квартала 2019 г., вырос на 19,2%, или 1,788 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на сумму 11,1 млрд руб. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 60,6%, на карты международную платежную систему – 37,0 %, на карты платежной системы «Мир» – 2,4%.

Платежная инфраструктура АПРА стала доступна для приема карт «Мир» с июня этого года. Транзакционная активность по российским картам в НПС динамично растет: в период с июня по октябрь 2019 г. картами «Мир» было совершенно операций на 269 млн руб.

Держатели банковских карт на территории Абхазии начали активнее расплачиваться за товары, работы и услуги, о чем свидетельствует рост показателя безналичных операций. По итогам 9 месяцев 2019 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами уже превзошел годовой показатель прошлого года и составил 1,971 млрд руб.

Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 1,786 млрд руб., объем безналичных операций держателей карт «Мир» составил 104 млн руб., сумма безналичных операций картами АПРА за 9 месяцев 2019 г. составила 81 млн руб., и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 88,4%.

Рост безналичных операций банковскими картами вызван расширением терминальной сети АПРА, увеличением количества туристов в курортно-туристический сезон, а также повышением культуры использования банковских карт среди населения Абхазии. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму в 300 тысяч рублей.

В то же время, несмотря на увеличение доли безналичных операций, через инфраструктуру АПРА за 3 квартала текущего года держателями банковских карт было обналичено 9,1 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств превышает 1 млрд руб. в месяц.

Продолжается работа по расширению инфраструктуры приема банковских карт. Банками-участниками НПС АПРА было установлено 435 POS-терминальных устройств в торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 октября 2019 г. держателей банковских карт на территории Абхазии обслуживает инфраструктура, состоящая из 2 093 устройств, в том числе 123 АТM (банкоматов), 1871 POS-терминалов и 99 пунктов выдачи наличности.

По прогнозам Нацбанка РА, оборот в НПС АПРА по итогам 2019 г. превысит 15 млрд руб., из которых ожидаемый объем операций по картам АПРА составит 9 млрд руб., по картам иных платежных систем - 6 млрд руб.

https://nb-ra.org/oborot-tranzakczij-po-apra-vyiros-na-1-788-mln-rub.html