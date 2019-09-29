АРХЕОЛОГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМА ВЕДУТ РАСКОПКИ У РУИН ХРАМА В СЕЛЕ АНХУА
Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ. У руин храма св. Георгия в селе Анхуа Гудаутского района обнаружено старое погребение, сообщил «Абхазия-Информ» организатор археологической экспедиции председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар).
Раскопки начались 15 октября.
В экспедиции участвуют 13 человек, в том числе археологи Олег Бгажба и Гаррик Сангулиа.
В первый день экспедиции были найдены обломки глиняной посуды.
17 октября у южной стены храма были обнаружены фрагменты тазобедренной кости и позвонков, лежавшие разрозненно, не в анатомической последовательности. Также был обнаружен небольшой медный сосуд - маленький кувшинчик высотой в 9,6 см и диаметром донышка — 4,1 см.
В кувшинчике находились три металлических шильца, два из которых целые, и восемь деревянных палочек.
На месте погребения найдена и булавка со спиралевидным четырехгранным навершием из черного метала.
Раскопки вокруг храма в селе Анхуа продолжаются.
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