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Абхазия Информ

АРХЕОЛОГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМА ВЕДУТ РАСКОПКИ У РУИН ХРАМА В СЕЛЕ АНХУА

Новости Пятница, 18 октября 2019 12:47
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АРХЕОЛОГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМА ВЕДУТ РАСКОПКИ У РУИН ХРАМА В СЕЛЕ АНХУА

Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ. У руин храма св. Георгия в селе Анхуа Гудаутского района обнаружено старое погребение, сообщил «Абхазия-Информ» организатор археологической экспедиции председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар).

Раскопки начались 15 октября.

В экспедиции участвуют 13 человек, в том числе археологи Олег Бгажба и Гаррик Сангулиа.

В первый день экспедиции были найдены обломки глиняной посуды.

17 октября у южной стены храма были обнаружены фрагменты тазобедренной кости и позвонков, лежавшие разрозненно, не в анатомической последовательности. Также был обнаружен небольшой медный сосуд - маленький кувшинчик высотой в 9,6 см и диаметром донышка — 4,1 см.

В кувшинчике находились три металлических шильца, два из которых целые, и восемь деревянных палочек.

На месте погребения найдена и булавка со спиралевидным четырехгранным навершием из черного метала.

Раскопки вокруг храма в селе Анхуа продолжаются.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2019 12:52

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