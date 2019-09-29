АРХЕОЛОГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМА ВЕДУТ РАСКОПКИ У РУИН ХРАМА В СЕЛЕ АНХУА

В первый день экспедиции были найдены обломки глиняной посуды.

В экспедиции участвуют 13 человек, в том числе археологи Олег Бгажба и Гаррик Сангулиа.

17 октября у южной стены храма были обнаружены фрагменты тазобедренной кости и позвонков, лежавшие разрозненно, не в анатомической последовательности. Также был обнаружен небольшой медный сосуд - маленький кувшинчик высотой в 9,6 см и диаметром донышка — 4,1 см.

В кувшинчике находились три металлических шильца, два из которых целые, и восемь деревянных палочек.

На месте погребения найдена и булавка со спиралевидным четырехгранным навершием из черного метала.

Раскопки вокруг храма в селе Анхуа продолжаются.