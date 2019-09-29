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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "АБАЗА"

Новости Пятница, 18 октября 2019 14:37
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В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ &quot;АБАЗА&quot;

Сухум. 18 октября. Абхазия-Информ. В эти дни в Абхазии проходит Культурно-спортивный фестиваль "Абаза", организованный Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Подобный фестиваль впервые проводится в республике.

Спортивная часть праздника прошла 16 – 17 октября в Гудауте.

В пятницу 18 октября в Сухуме на Набережной махаджиров на площади перед Абхазским драмтеатром началась культурная программа праздника.

В специальном павильоне развернута выставка экспонатов Государственного музея Абхазии и музея села Эльбурган Карачаево-Черкесской республики.

Вдоль набережной размещены  постеры с историческими картами и цитатами известных путешественников по Кавказу.

Коллекционер Мухамед Туков, называющий себя собирателем и хранителем старины, привез в Сухум национальные костюмы абазин, хранящиеся в его личной коллекции

"У меня более 800 экспонатов, но, к сожалению, не все смог перевезти через границу. Сегодня здесь представлены национальные костюмы, а также фотографии и описание экспонатов", - рассказал Туков корр. Sputnik Абхазия.

Здесь же на площади желающие могут попробовать блюда национальной абазинской кухни.

Те, кому интересно, могут поучаствовать в мастер-классах Малики Тогуловой по плетению бостонных изделий и Дианы Жировой по искусству золотого шитья .

В программе фестиваля и театрализованное представление, рассказывающее о старинном абазинском обряде привода невесты в дом, а также совместных концерт артистов из Карачаево-Черкессии и Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2019 14:53

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