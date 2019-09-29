В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «АБАЗИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» АНАТОЛИЯ ГЕНКО

Издание этой книги – выдающееся событие в абазиноведении и культуре Кавказа в целом.

Составители сборника - З.Д. Джапуа и П.К. Чекалов. "Абазинские материалы" изданы в рамках программы «Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия».

Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ . В четверг, 17 октября, в Сухуме, в Академии наук Абхазии состоялась презентация книги «Абазинские материалы», в которой собраны работы известного кавказоведа, лингвиста, фольклориста, историка и этнографа Анатолия Генко (1896 – 1941 гг.)

В ней впервые увидели свет уникальные фольклорные, диалектологические абазинские материалы из Архива Института восточных рукописей (г. Санкт-Петербург), записанные собственноручно в период экспедиций 1929 и 1933 годов выдающимся кавказоведом, лингвистом, этнографом, фольклористом, историком, доктором языкознания Анатолием Несторовичем Генко.

В книге «Абазинские материалы А.Н. Генко» представлены также документы из Государственного архива Ставропольского края (г. Ставрополь) и письма из личного архива дочери Анатолия Несторовича Генко – Галины Анатольевны.

Отдельная часть книги посвящена материалам, связанным с историей издания в 1955 году монографии А.Н. Генко «Абазинский язык. Грамматический очерк языка тапанта».

Особую ценность представляемому изданию придают страницы в оригинале, записанные лично Анатолием Несторовичем Генко на транскрипции, составленной в начале ХХ века академиком Николаем Яковлевичем Марром. В то время транскрипция была единственной возможностью доподлинно передать звучание языка.

Страницы приведены в качестве цветных и черно-белых иллюстраций.

Представляя книгу, один из ее составителей, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа сказал: «Работа над книгой велась с 2007 года, на ее подготовку положено очень много времени, нервов и бессонных ночей».

О том, что в Санкт-Петербурге, в Архиве Института восточных рукописей (в советское время – филиале Института востоковедения АН СССР) хранятся абазинские рукописи А.Н. Генко, Зурабу Джапуа рассказал первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба, в то время – директор АбНИИ им. Д.И. Гулиа.

"Нам нужно работать с этими рукописями и издать их", – сказал В.Г. Ардзинба.

З. Джапуа в течение нескольких лет переписывался с дочерью ученого, которая в 2007 году не только предоставила ему архив отца, но и благодаря собственным связям помогла получить доступ к абазинским материалам, которые в то время в Архиве Института восточных рукописей еще не были разобраны и систематизированы.

Присутствовавший на презентации книги председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поблагодарил составителей сборника за труд.

«Спасибо за эту книгу. Вами проделана большая работа. Не год и не два, а долгое время вы терпеливо собирали материалы. Анатолий Генко и его труды заслуживают серьезного научного внимания и огромного уважения»,- сказал он.

4 ноября исполняется 125 лет со дня рождения ученого. Мусса Экзеков предложил поставить памятник выдающемуся ученому-кавказоведу.

Доктор филологических наук, лингвист Вячеслав Чирикба рассказал о нелегкой жизни Анатолия Генко. Ученый был задержан органами НКВД 2 сентября 1941 якобы за антисоветскую деятельность и помещен в одиночную камеру. Он умер от голода и болезни 25 декабря 1941 года в больничном изоляторе тюрьмы НКВД.

«Анатолий Генко был крупнейшим кавказоведом, выдающимся человеком. Он знал до 20 языков и проводил глубокий анализ абазинского и абхазского языков. Многие его крупные работы не были изданы при жизни. Книга «Абазинские материалы» - это важнейший вклад в науку», - отметил Чирикба.

«Абазинские материалы» Анатолия Генко изданы тиражом в 500 экземпляров.