ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУПОВ МИНСЕЛЬХОЗА
Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам мониторинга эффективности работ Республиканских унитарных предприятий Министерства сельского хозяйства Абхазии.
В рабочей встрече участвовали и.о. министра финансов Джансух Нанба, и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия, и.о. министра по налогам и сборам Даур Курмазия, руководители предприятий.
Участники совещания сообщили о результатах анализа деятельности РУПов Минсельхоза, выявленных проблемах в сфере формирования доходной части предприятия, обсудили возможные источники погашения задолженностей перед ресурсными организациями и налоговым ведомством.
Глава правительства поручил руководству Минсельхоза завершить детальный анализ эффективности деятельности Республиканских унитарных предприятий с учётом показателей их рентабельности и составить предложения по оптимизации численности РУПов или по их дальнейшей реорганизации.
Всего в структуру Минсельхоза 19 РУПов, семь из которых – МТС (машинно-технологическая станция), осуществляющие механизированные работы в районах республики, такие как вспашка, боронование, культивация и др.
Об этом сообщает сайт правительства.
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