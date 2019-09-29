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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУПОВ МИНСЕЛЬХОЗА

Новости Пятница, 18 октября 2019 17:09
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУПОВ МИНСЕЛЬХОЗА

Сухум. 18 октября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам мониторинга эффективности работ Республиканских унитарных предприятий Министерства сельского хозяйства  Абхазии.

В рабочей встрече участвовали и.о. министра финансов Джансух Нанба, и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия, и.о. министра по налогам и сборам Даур Курмазия, руководители предприятий.

Участники совещания сообщили о результатах анализа деятельности РУПов Минсельхоза, выявленных проблемах в сфере формирования доходной части предприятия, обсудили возможные источники погашения задолженностей перед ресурсными организациями и налоговым ведомством. 

Глава правительства поручил руководству Минсельхоза завершить детальный анализ эффективности деятельности Республиканских унитарных предприятий с учётом показателей их рентабельности и составить предложения по оптимизации численности РУПов или по их дальнейшей реорганизации.

Всего в структуру Минсельхоза 19 РУПов, семь из которых – МТС (машинно-технологическая станция), осуществляющие механизированные работы в районах республики, такие как вспашка, боронование, культивация и др.

Об этом сообщает сайт правительства.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2019 17:16

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