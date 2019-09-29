ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУПОВ МИНСЕЛЬХОЗА

Участники совещания сообщили о результатах анализа деятельности РУПов Минсельхоза, выявленных проблемах в сфере формирования доходной части предприятия, обсудили возможные источники погашения задолженностей перед ресурсными организациями и налоговым ведомством.

В рабочей встрече участвовали и.о. министра финансов Джансух Нанба, и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия, и.о. министра по налогам и сборам Даур Курмазия, руководители предприятий.

Глава правительства поручил руководству Минсельхоза завершить детальный анализ эффективности деятельности Республиканских унитарных предприятий с учётом показателей их рентабельности и составить предложения по оптимизации численности РУПов или по их дальнейшей реорганизации.

Всего в структуру Минсельхоза 19 РУПов, семь из которых – МТС (машинно-технологическая станция), осуществляющие механизированные работы в районах республики, такие как вспашка, боронование, культивация и др.

Об этом сообщает сайт правительства.