ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХИБЛУ ГЕРЗМАВА И УЧАСТНИКОВ XVII МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»
Сухум. 19 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял Народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблу Герзмава и участников XVII музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…».
Глава государства поприветствовал гостей.
«Мы очень рады вновь видеть Вас здесь. Для нашей страны очень важно, что есть Вы, есть Ваши друзья, которые участвуют в фестивале. Очень важно, что Вы представляете нашу красивую страну, такую же прекрасную, как и Вы. Уверен, что у фестиваля, который носит название «Хибла Герзмава приглашает…», будет очень долгая и красивая история. Нам предстоит реализовать еще многое.
Дорогие гости, мы очень рады, что вы с нами. Уверен, что завтрашний праздник доставит большую радость нашим людям. Это событие – еще один показатель наших гуманитарных связей с Россией. Спасибо вам за все то, что вы делаете вместе с нашими земляками», – сказал Президент.
Хибла Герзмава поздравила Главу государства с переизбранием на выборах Президента Республики Абхазия и пожелала ему реализации планов на благо страны.
«В первую очередь, я хотела поздравить Вас с победой на выборах. Желаю Вам огромного здоровья, преданных людей рядом. Дай Бог, чтобы у Вас команда была еще сильнее и, чтобы у Вас все получилось, все Ваши задумки, все, что Вы хотели бы сделать в нашей прекрасной стране. Мы Вас очень любим, и я желаю Вам всяческих благ.
Завтра мы будем служить очень трудный и очень важный концерт. У нас новая площадка, мы надеемся, что открытая площадка понравится нашей стране. Я очень благодарна моим друзьям, которые поддержали меня, и всей нашей команде. И я благодарна моей земле. Я горжусь тем, что я абхазка. Надеюсь, что моя Родина будет процветать и во всем, что касается искусства и музыки, я буду рядом», – сказала Хибла Герзмава.
Российский оперный певец, Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан Ильдар Абдразаков выразил благодарность Хибле Герзмава за приглашение к участию в фестивале. В свою очередь Хибла Герзмава поблагодарила Ильдара Абдразакова за то, что в своем плотном графике он сумел найти время для выступления в Абхазии.
«Хибла – это знамя, которое она несет во всем мире и это ваша огромная гордость. Дай Бог, чтобы Хибла пела, чтобы она продолжала и все было прекрасно. Спасибо Хибле, что пригласила меня. Для меня большое счастье приезжать в Абхазию. Надеюсь, это будет нашей традицией. Желаю процветания и благополучия вашей стране», – сказал Ильдар Абдразаков.
Художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения» Лев Конторович особо отметил талант Хиблы Герзмава.
«Наша любовь к ней безгранична. Всегда, когда мы исполняем что-то с Хиблой, это большое счастье. То, что делает Хибла, это всегда совершенно. Это очень важно и все должны брать пример с нее», – отметил он.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия выразила благодарность Главе государства за поддержку фестиваля.
«Это главное культурное событие года, и это никогда невозможно провести без поддержки со стороны первого лица государства. География фестиваля расширилась, участников, друзей фестиваля очень много. Это история, которая находится в постоянном развитии. XVII фестиваль сможет принять, мне кажется, всех желающих. Выросло поколение новых ценителей таланта Хиблы. И этот фестиваль – это обратная связь, это любовь к своему зрителю», – сказала Эльвира Арсалия.
Об этом сообщает сайт президента РА.
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