ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХИБЛУ ГЕРЗМАВА И УЧАСТНИКОВ XVII МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

«Мы очень рады вновь видеть Вас здесь. Для нашей страны очень важно, что есть Вы, есть Ваши друзья, которые участвуют в фестивале. Очень важно, что Вы представляете нашу красивую страну, такую же прекрасную, как и Вы. Уверен, что у фестиваля, который носит название «Хибла Герзмава приглашает…», будет очень долгая и красивая история. Нам предстоит реализовать еще многое.

Дорогие гости, мы очень рады, что вы с нами. Уверен, что завтрашний праздник доставит большую радость нашим людям. Это событие – еще один показатель наших гуманитарных связей с Россией. Спасибо вам за все то, что вы делаете вместе с нашими земляками», – сказал Президент.

Хибла Герзмава поздравила Главу государства с переизбранием на выборах Президента Республики Абхазия и пожелала ему реализации планов на благо страны.

«В первую очередь, я хотела поздравить Вас с победой на выборах. Желаю Вам огромного здоровья, преданных людей рядом. Дай Бог, чтобы у Вас команда была еще сильнее и, чтобы у Вас все получилось, все Ваши задумки, все, что Вы хотели бы сделать в нашей прекрасной стране. Мы Вас очень любим, и я желаю Вам всяческих благ.

Завтра мы будем служить очень трудный и очень важный концерт. У нас новая площадка, мы надеемся, что открытая площадка понравится нашей стране. Я очень благодарна моим друзьям, которые поддержали меня, и всей нашей команде. И я благодарна моей земле. Я горжусь тем, что я абхазка. Надеюсь, что моя Родина будет процветать и во всем, что касается искусства и музыки, я буду рядом», – сказала Хибла Герзмава.

Российский оперный певец, Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан Ильдар Абдразаков выразил благодарность Хибле Герзмава за приглашение к участию в фестивале. В свою очередь Хибла Герзмава поблагодарила Ильдара Абдразакова за то, что в своем плотном графике он сумел найти время для выступления в Абхазии.

«Хибла – это знамя, которое она несет во всем мире и это ваша огромная гордость. Дай Бог, чтобы Хибла пела, чтобы она продолжала и все было прекрасно. Спасибо Хибле, что пригласила меня. Для меня большое счастье приезжать в Абхазию. Надеюсь, это будет нашей традицией. Желаю процветания и благополучия вашей стране», – сказал Ильдар Абдразаков.

Художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения» Лев Конторович особо отметил талант Хиблы Герзмава.

«Наша любовь к ней безгранична. Всегда, когда мы исполняем что-то с Хиблой, это большое счастье. То, что делает Хибла, это всегда совершенно. Это очень важно и все должны брать пример с нее», – отметил он.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия выразила благодарность Главе государства за поддержку фестиваля.

«Это главное культурное событие года, и это никогда невозможно провести без поддержки со стороны первого лица государства. География фестиваля расширилась, участников, друзей фестиваля очень много. Это история, которая находится в постоянном развитии. XVII фестиваль сможет принять, мне кажется, всех желающих. Выросло поколение новых ценителей таланта Хиблы. И этот фестиваль – это обратная связь, это любовь к своему зрителю», – сказала Эльвира Арсалия.

Об этом сообщает сайт президента РА.