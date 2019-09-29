ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА «ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ АБХАЗИИ»

Составители издания - историки Астамур Тания и Ибрагим Чкадуа. В книге много исторических материалов по нумизматике Абхазии, фотографии древних и современных монет, разнообразные материалы о современной эмиссионной деятельности Банка Абхазии.

«Участвуя в различных выставках, мы столкнулись с тем, что очень мало информации об истории денежного обращения Абхазии. Все чаще к нам обращаются коллекционеры-нумизматы, которые хотят изучить историю денежного обращения не только современных апсаров (с 2008г.), но денег, которые были в обращении в историческом прошлом. Мы решили обратиться к историкам Астамуру Тания и Ибрагиму Чкадуа чтобы они помогли нам в этом вопросе и поработали над проектом, связанным с ретроспективным анализом истории денежного обращения страны», - сказал председатель Нацбанка Беслан Барателия на пресс-конференции. Работа над книгой велась около двух лет.

Автор предисловия к сборнику историк Сергей Шамба подчеркнул, что такого замечательного научного труда по нумизматике, который охватывает все периоды истории Абхазии, начиная с античности, еще не было. Шамба сам в свое время занимался нумизматикой и написал кандидатскую диссертацию. Он с сожалением констатировал, что сегодня вопросами нумизматики в Абхазии никто не занимался. «Хотя монеты - это самый надежный, за исключением письменных источников, артефакт истории. Изучая монеты, очень многое можно понять о государстве», - сказал Шамба.

В сборнике представлена информация о монетах 4 века до н.э., которые чеканились на территории Абхазии. В нем есть интересные материалы о монетах, которые были в обращении в Абхазии в античную и средневековую эпохи.

В издании много фотографий и иллюстраций нумизматического материала, найденного в разное время на территории Абхазии.

Сергей Шамба отметил важное значение исследований по нумизматике ученого-историка Миры Хтелашвили-Инал-Ипа,

Книга «История денежного обращения Абхазии» рассчитана в первую очередь на специалистов-нумизматов, археологов, а также на всех интересующихся древней и средневековой историей Западного Кавказа. Она представляет интерес и для широкого круга читателей.

Шамба считает, что это экземпляры этого издания необходимо передать в библиотеки и научные учреждения республики.

Астамур Тания считает, что «издание книги об истории денежного обращения Абхазии - это современный взгляд на денежную историю страны во всей её полноте, включая хронологию и разнообразие». В издании аккумулированы и вопросы нумизматики, и вопросы бонистики.

«Мы хотели, чтобы в среде молодежи возродился интерес к изучению истории, чтобы появился новый слой как профессионалов-нумизматов, так и коллекционеров, которые тоже формируют очень важный сегмент культуры», - сказал Тания.

Он поблагодарил председателя Нацбанка Беслана Барателия, который инициировал издание этой книги, а также выразил признательность Сергею Шамба.

Астамур Тания особо отметил историка Миру Константиновну Хотелашвили-Инал-Ипа, которая помимо того, что помогла советами, как специалист, но и вдохновила соавторов сборника. «Мира Константиновна вообще такого склада человек, который способен вдохновить. Она настоящий подвижник науки. Я надеюсь, что этот труд сыграет роль, на которую мы рассчитывали и надеюсь, что это будет интересно не только узким специалистам, но и широкому кругу читателей», - сказал Астамур Тания.