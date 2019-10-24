25 - ‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».

25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».

25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.

26 ноября в 16:00 в Сухумском Доме Юношества состоится ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по мотивам произведения Фазиля Искандера.

26 ноября в 12:00 планируется посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля с Сухумским Домом Юношества.

«... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал в свое время Фазиль Искандер (Рассказ «Начало»).

Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями, как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.