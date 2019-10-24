25 - 26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»
Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. 25 - 26 ноября в Сухуме пройдет V Международный фестиваль искусств Фазиля Искандера «Стоянка человека».
Организаторы фестиваля - министерство культуры и Международный фонд культуры Фазиля Искандера.
- 25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».
«... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал в свое время Фазиль Искандер (Рассказ «Начало»).
Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями, как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.
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