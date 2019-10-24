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Абхазия Информ

25 - ‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Новости Пятница, 08 ноября 2019 10:57
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25 - ‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. 25 - ‪26 ноября в Сухуме пройдет V Международный фестиваль искусств Фазиля Искандера «Стоянка человека».

Организаторы фестиваля - министерство культуры и Международный фонд культуры Фазиля Искандера.

  • 25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».
  • 25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.
  • 26 ноября в 16:00 в Сухумском Доме Юношества состоится ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по мотивам произведения Фазиля Искандера.
  • 26 ноября в 12:00 планируется посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля с Сухумским Домом Юношества.

    • «... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал в свое время Фазиль Искандер (Рассказ «Начало»).

    Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями, как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.

    Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2019 11:10

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