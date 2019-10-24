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Абхазия Информ

НА 79-ОИ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНРИ ДЖЕРГЕНИЯ

Новости Воскресенье, 05 января 2020 13:15
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НА 79-ОИ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНРИ ДЖЕРГЕНИЯ

Сухум. 5 января 2020. Абхазия-Информ. На 79-м году ушел из жизни известный абхазский государственный, общественный и политический деятель Анри Джергения.Анри Джергения родился в 1941 году в Ленинграде. Окончил школу в Сухуме, затем - юридический факультет Московского государственного университета. Работал в МВД Абхазии следователем, старшим следователем, затем - старшим следователем прокуратуры города Сухум. Был судьей, председателем Сухумского городского суда. С 1978 по 1992 годы - член Верховного суда Абхазии. С 1991 г. по 2002 г. Анри Михайлович Джергения был личным представителем председателя Верховного Совета Абхазии, а впоследствии Президента РА в процессе абхазо-грузинского урегулирования.

А.М. Джергения был автором квотного распределения депутатских мест в парламенте первого созыва (!991 – 1996 гг.) Сформированный на этом основании закон заложил основу для правового размежевания Абхазии и Грузии, значение которого существенно и в наши дни.

В качестве личного представителя президента принимал участие практически во всех переговорах с представителями России, Грузии, ООН, ОБСЕ и Группы друзей Генерального Секретаря ООН. Был одним из разработчиков «Заявления о мерах политического урегулирования грузино-абхазского конфликта» от 4 апреля 1994 года.

С июня 2001 по ноябрь 2002 года занимал пост премьер-министра Абхазии.

В 2004 году баллотировался на пост президента Абхазии.

После 2014 года, когда на президентских выборах победу одержал Рауль Хаджимба, Анри Джергения принял участие в ряде мероприятий Блока оппозиционных сил под предводительством партии «Амцахара».

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