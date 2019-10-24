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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА: ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НАШЕГО НАРОДА ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

Новости Вторник, 21 января 2020 17:49
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ЛАША АШУБА: ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НАШЕГО НАРОДА ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

Сухум. 21 января 2020. Абхазия-Информ. Общественно-политической ситуации в республике и оценке событий, имевших место 9 – 12 января 2020 года, посвящалась пресс-конференция депутатов парламента Батала Айба, Астамура Аршба, Лаши Ашуба и Юрия Хагуша, проходившая в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» во вторник 21 января.

«Есть отдельные высказывания и интервью депутатов о необходимости внесения изменений в закон о выборах президента РА, но не было дано оценки событиям, произошедшим 9 – 12 января и тому, чем они были вызваны», - сказал депутат Лаша Ашуба, открывая встречу с журналистами.

Ашуба поблагодарил соотечественников «за мудрость и терпение, проявленные ими в это непростое время». «Очевидно, что любое непродуманное, неосторожное слово или действие каждого политика, журналиста, да и обычного гражданина могло привести к непредсказуемым последствиям. Слава Богу, всем хватило благоразумия, мудрости и терпения с достоинством перенести тот кризис, в котором мы оказались в самом начале года», - заметил депутат.

Он отметил важную роль, которую сыграли в те дни Парламент и Верховный суд.

«Парламент был единственным легитимным органом, к которому в те дни обращались не только протестующие граждане. Парламент, со своей стороны, понимая всю сложность и взрывоопасность ситуации в первый же день (9 января – ред. АИ) принял обращение к президенту с рекомендацией воспользоваться статьей 65 Конституции Республики Абхазия и подать добровольно в отставку. Это впоследствии и произошло. Надо отметить, что все произошло в рамках правового поля. Парламент также сыграл ключевую роль в преодолении посткризисной ситуации, приняв квалифицированным большинством отставку президента и возложив исполнение обязанностей главы государства на премьер-министра, как того требует Конституция», - сказал депутат.

Вице-президент Аслан Барциц подал в отставку, поэтому, в соответствии со статьей 66 Конституции РА, исполнение обязанностей президента депутатами было возложено на премьер-министра Валерия Бганба.

«На сегодняшний день исполнительная власть осуществляет свои полномочия в полном объеме», - подчеркнул Ашуба.

Сравнивая события 9 – 12 января 2020 г. с событиями 2014 года, Лаша Ашуба отметил, что на этот раз не было сформировано никаких дублирующих или антиконституционных органов власти. (29 мая 2014 года оппозиция, возглавляемая Раулем Хаджимба, заявила о создании Временного Совета народного доверия Республики Абхазия с полномочиями высшего органа государственного управления страны  – ред. АИ)

«Все органы власти даже в дни обострения кризиса работали в прежнем режиме, что подтверждают различные интервью, которые давали в те дни министры и руководители различных ведомств», - сказал депутат.

По мнению Ашуба, «платформой для объединения народа, как в предвыборную, так и в поствыборную пору должны быть не какие-то отдельные личности, кланы, фамилии, а закон и правопорядок. Закон и правопорядок – это то, на основе чего мы должны объединиться и строить наше государство», - заявил депутат парламента.

9 января 2020 г. в Сухуме началась акция протеста оппозиционных политических сил, требовавших отставки незаконно избранного президента Рауля Хаджимба. Длившаяся четыре дня акция протеста завершилась отставкой Хаджимба.

12 января Р. Хаджимба подписал заявление об отставке, а 13 января парламент принял её 32 голосами «за». В тот день на заседании сессии присутствовало 34 из 35 депутатов. Два человека проголосовали против.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2020 18:12

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