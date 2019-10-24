ДАУР КОВЕ И АНДРЕЙ РУДЕНКО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО АБХАЗО-РОССИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сухум. 21 января 2020. Абхазия-Информ. 21 января в МИД России состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы совершенствования внешнеполитического абхазо-российского взаимодействия, в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия.
На встрече также обсудили вопросы предстоящего раунда Женевских Дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье
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