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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ И АНДРЕЙ РУДЕНКО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО АБХАЗО-РОССИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Новости Вторник, 21 января 2020 18:45
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Сухум. 21 января 2020. Абхазия-Информ. 21 января в МИД России состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы совершенствования внешнеполитического абхазо-российского взаимодействия, в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия.

На встрече также обсудили вопросы предстоящего раунда Женевских Дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

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