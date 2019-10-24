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Абхазия Информ

НАЗВАНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АБХАЗСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Новости Вторник, 21 января 2020 15:08
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НАЗВАНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АБХАЗСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Сухум. 21 января 2020. Абхазия-Информ. Названы даты проведения экзаменов по государственному абхазскому языку для кандидатов в президенты РА.

Во вторник 21 января в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения кандидатами в президенты РА государственным языком.

Представитель лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал «Апсныпресс» об итогах заседания.

«Мы установили, в какие дни будем принимать экзамены. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии», - сообщил Когония.

Экзамены будут проводиться 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля. Начало экзамена – 14:00.

По мнению Когония, впервые введенного в состав экзаменационной комиссии, кандидат в президенты «должен свободно владеть государственным абхазским языком; все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь свободно проводить на абхазском языке».

Экзаменуемым предстоит пройти следующие испытания: рассказать свою биографию, прочесть и пересказать политический текст, написать небольшое сочинение (на одну страницу).

«В первую очередь, наше требование – в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», - сказал Когония.

В состав лингвистической комиссии входят:

Алексей Касландзия - председатель комиссии, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методик начального образования АГУ;

Диана Джинджолия - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ;

Валентин Когония - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии;

Леонид Саманба - доктор филологических наук, профессор:

Батал Хагуш - и.о. председателя Государственного комитета по государственной языковой политике РА.

Фото "Апсныпресс"

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2020 15:11

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