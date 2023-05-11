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Абхазия Информ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРЫНЗЫ

Новости Четверг, 11 мая 2023 20:33
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРЫНЗЫ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. У технологов агро-инженерного факультета АГУ прошел мастер-класс по изготовлению брынзы под руководством эксперта по международным делам Стояна Врачева при поддержка проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в Сухуме. Незадолго до этого проектный офис ФАО передал в дар этому факультету оборудование, включая стол и сыроварню для сыра.

У студентов была возможность на практике разобрать все этапы производства брынзы, задать интересующие вопросы и узнать о том, как небольшие изменения в процессе могут повлиять на конечный продукт.

Эксперт, имеющийся многолетний опыт работы в молочной промышленности, поделился ценной информацией и знаниями о процессе производства брынзы.

Брынза – это мягкий рассольный сыр с необычным вкусом, который получил свое название от румынского слова «branza», означающее овечий сыр. Однако в настоящее время ее изготавливают также из козьего, коровьего и буйволиного молока.

«Такие мастер-классы имеют важное значение, так как они позволяют студентам учиться у лучших мировых экспертов и углублять свои знаний в области сыроварения. Опыт экспертов и практическое обучение не только принесут пользу студентам в их в будущем карьере, но и помогут продвигать устойчивые методы ведения сельского хозяйства в Абхазии», – считает глава проектного офиса ФАО Владимир Кокарев.

Мастер-класс прошел успешно и теперь, обладая новыми знаниями, студенты могут применять их и в своих личных начинаниях по производству сыра.

Ранее проектный офис ФАО провел лекцию для студентов агро-инженерного факультета на тему «Система менеджемента безопасности пищевых продуктов».

Прочитано 18 раз Последнее изменение Четверг, 11 мая 2023 20:38

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