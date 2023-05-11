В ПЯТИ РАЙОНАХ АБХАЗИИ ПРОЙДУТ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. С 12 по 17 мая в пяти районах Абхазии пройдут спортивно-развлекательные мероприятия, организованные Совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий, при поддержке районных инициативных групп Гагрского, Гудаутского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.
В Гагрском (12 мая), Гудаутском (13 мая), Галском (15 мая), Ткурчалском (16 мая) и Очамчырском (17 мая) районах пройдут отборочные этапы среди пяти отобранных в каждом районе команд из шести участников.
Спортивно-развлекательные мероприятия будут проводиться на городском стадионе каждого из районов. Участников и гостей ждут эстафетные соревнования, музыка, анимационное шоу, закуски и напитки.
Начало в 10:00.
Итоговые соревнования между командами-победителями из пяти районов состоятся 1-2 июня в городе Ткуарчал.