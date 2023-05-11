В ПЯТИ РАЙОНАХ АБХАЗИИ ПРОЙДУТ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. С 12 по 17 мая в пяти районах Абхазии пройдут спортивно-развлекательные мероприятия, организованные Совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий, при поддержке районных инициативных групп Гагрского, Гудаутского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.