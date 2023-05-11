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Абхазия Информ

ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Четверг, 11 мая 2023 20:43
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ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. 18 и 19 мая при поддержке проектного офиса ФАО пройдут тренинги под руководством международного эксперта и профессора университета Бордо Стефана Баде в Сухуме.

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале в Сухуме, и практическую с выедом на виноградники. Всего за два дня будут охвачены следующие темы: создание и управление виноградником (системы управления, почва, насаждения, уход за кустами) и два разных способа производства и сегментации рынка между промышленными винами и терруарными.

Для участия в тренинге необходима предварительная запись.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 11 мая 2023 20:44

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