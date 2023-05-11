В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в Администрации Президента прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций под председательством Рауля Лолуа. На встрече обсуждались основные запросы, выдвигаемые представителями ряда оппозиционных организаций к действующему руководству Республики Абхазия.

Тезисы, выдвигаемые оппозицией, затрагивают экономико-социальную сферу, здравоохранение, обороноспособность страны, внешнюю политику, энергетику, иностранные инвестиции, открытость власти и прочее.

По каждому пункту было проведено детальное и аргументированное обсуждение и зачитаны доклады членами Кабинета министров, которые переданы для дальнейшего освещения в СМИ.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, члены Кабинета Министров, руководители ведомств страны и представители различных политических партий и организаций Абхазии.

Об этом сообщает сайт главы государства.