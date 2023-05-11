В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Общественно-политической ситуации в стране, а также обсуждению требований, выдвинутых оппозиционными политическими силами, посвящалась встреча, состоявшаяся в Администрации президента. Во встрече участвовали представители Администрации президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры и СГБ, Союза политических партий и общественных организаций, поддерживающих действующие власти.

Открывая встречу, председатель Союза политических партий и общественных организаций Рауль Лолуа сказал: «Здесь собрались представители Союза политических партий и общественных организаций, которые поддерживают действующие власти. Но и у нас есть вопросы и мы хотели бы получить ответы на них».

По информации Лолуа, в Администрацию президента поступило письмо представителей оппозиционных политических сил в котором изложены 13 вопросов властям. Он предложил профильным министрам прокомментировать эти вопросы, дать ответы на них.

Часть вопросов и претензий оппозиции касалось деятельности министерства экономики.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган выступила с развернутым докладом о положении дел в сфере экономики и ответила на претензии, предъявляемые оппозицией.

Она привела ряд цифр, иллюстрирующих поступательное развитие экономики Абхазии. Так в 2022 году ВВП Абхазии достиг 45,8 млрд рублей, что составило 131% роста по отношению к показателям 2019 года. Собственные доходы бюджета увеличились на 3,3 млрд рублей.

С 5 тысяч до 10 тысяч рублей увеличен минимальный размер зарплаты в сфере экономики.

Озган не согласна с мнением оппозиции о том, что в стране не проводятся никакие реформы и не улучшается ситуация в экономике. Она указала на то, что осуществляются реформы в сфере энергетики, бюджетного устройства, статистической отчетности, завершаются мероприятия по внедрению автоматизированной системы кадастра недвижимости, постепенно внедряется электронная система документооборота, прорабатываются вопросы использования альтернативных источников генерации электроэнергии, подготовлена генеральная схема газификации страны.

По словам Озган, удалось урегулировать все вопросы, касающиеся недостроенных объектов и остатков средств прошлых инвестпрограмм. Удалось решить проблему своевременного представления проектно-сметной документации по мероприятиям, запланированным в рамках Инвестпрограммы.

На программу льготного кредитования с участием российских коммерческих банков будет выделено до 10 млрд рублей. Министерство экономики уже принимает проекты, большинство из них из сферы производства и сельского хозяйства.

«Но есть вопросы с обеспечительными мерами и залоговыми обязательствами», – заметила Озган.

Она подробно остановилась и на ситуации с майнингом криптовалют.

По её словам, подключение оборудования для производства криптовалют стало осуществляться еще с 2016 года.

Касаясь ограничения подачи электроэнергии, населению, которое связывают с майнингом, министр экономики отметила, что это не нововведение 2020 года. Это происходило намного раньше.

Озган сообщила о том, что ещё в марте 2019 года Минэкономики представило в правительство законопроект о регулировании деятельности по майнингу криптовалют, но он не был поддержан. Документ также был представлен в рабочем порядке в Парламент.

Министр экономики выразила сожаление по поводу того, что энергетическая отрасль стала предметом политических спекуляций.

«Никакое правительство не решит проблемы энергетики без привлечения инвестиций. Мы почти 30 лет пользовались социальным тарифом на электроэнергию. К чему это привело, все хорошо знают», – сказала она.

На вопрос руководителя общественной организации «Абхазнхара» Нугзара Ашуба, какие конструктивные предложения вносили оппозиция, Озган ответила: «В министерство экономики никаких предложений от оппозиции не поступало».

И. о. генерального прокурора Руслан Тарба проинформировал о ходе проверки на предмет соответствия действующему законодательству мероприятий по восстановлению ВЛ-220 «Ачгуара».

«Такую проверку невозможно провести в столь короткие сроки. Мы столкнулись с тем, что там, во-первых, большой объём документов и договоров. Поэтому наши эксперты не могут дать заключение по тем ценам, конъюнктуре рынка, ценообразованию, договорам, которые подписывали высшие должностные лица Российской Федерации. В связи с этим были направлены поручения в компетентные органы РФ по оказанию правовой помощи. Мы также просили по возможности поручить соответствующим экспертным учреждениям проведение оценочного исследования», – сказал Тарба.

Руководитель общественной организации «Апсадгьыл» Беслан Эшба поинтересовался изменениями, которые предполагается внести в закон об энергетике.

Руководитель Администрации президента Джансух Нанба сообщил, что прорабатывается вопрос расширения возможностей на законодательном уровне, привлечения инвестиций в энергетику. Законопроект в Парламент еще не поступал, а вокруг него много споров и эмоций.

«Если все законопроекты будут приниматься на референдуме или путем всенародного обсуждения, то мы никогда не сможем принять никакое решение. У нас в стране есть правительство, Парламент, избранный народом, и они должны принимать решения во благо нашей страны», – сказал Нугзар Ашуба.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о том, что было сделано в период пандемии коронавируса и буквально по дням озвучил действия, предпринимаемые Минздравом.

Он особо подчеркнул, что министерство здравоохранения находится вне политики.

«Мы всегда помогали и будем помогать всем нашим гражданам, нуждающимся в этом», – отметил министр.

Слова министра прокомментировал Нугзар Ашуба.

«Мне уже 71 год, и я могу с уверенностью сказать, что за послевоенный период никогда такой слаженной работы властей, медиков и общества не было, как при ковиде», – сказал он.

Руководитель Конгресса народов Абхазии Давид Пилия считает, что именно политическая конъюнктура требует от оппозиции ставить под сомнение работу властей и, в частности, Минздрава во время пандемии.

О положении дел с пенсионным обеспечением населения, а также о причинах отмены банковских карт, с помощью которых граждане Абхазии могли получать пенсии, рассказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

«Отказ от банковских карт был связан не со злым умыслом, это было связано с переплатами пенсий и задолженностью перед Пенсионным фондом России, которая достигла 27 млн рублей», – сказал он.

По информации министра, в возглавляемом им ведомстве разрабатывают три законопроекта: о системе персонифицированного учета обязательного пенсионного страхования, о государственном пенсионном обеспечении и о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

«Речь идёт о создании новой, современной пенсионной системы, которая будет отвечать всем требованиям сегодняшнего дня. Имеется в виду создание персонифицированного учёта каждого работника, каждого гражданина Республики Абхазия. Это даст нам возможность владеть информацией, иметь статистику, правильно прогнозировать – в будущем пенсии будут назначаться в соответствии с персональными данными, т.е. пенсии будут зависеть от уровня заработной платы и перечисленных страховых взносов в Пенсионный фонд РА», – сказал министр.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба прокомментировал ситуацию с бюджетным дефицитом 2023 года в размере 1 млрд 670 млн рублей.

«Дефицит – это не новое явление, у нас он был с 2013 года. Если в 2013 году бюджетный дефицит составлял 165 млн рублей, то к 2020 году он вырос до 1 млрд», – сказал он

Бюджетный дефицит на 2023 год Делба назвал вполне умеренным, а источники его финансирования вполне управляемыми.

«Дефицит в 1 млрд 670 млн рублей – это не угрожающая цифра. Наличие дефицита – это наличие обязательств властей перед людьми. Улучшение администрирования налогов, таможенный контроль, создание новых производств позволяют нам постепенно увеличивать собственные доходы и покрывать бюджетный дефицит», – сказал он.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства прокомментировал обвинения оппозиции в легализации торговли с Грузией.

«В обществе никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией, просто мы, как министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы по развитию сельского хозяйства. При реализации этой программы мы сталкиваемся с тем, что есть товары, которые не производятся в России, например, саженцы субтропических культур. Мы оказываем помощь нашему Институту сельского хозяйства с помощью Министерства сельского хозяйства России, но пока оно не может обеспечивать некоторыми категориями саженцев, специальной техникой, специфичными для нас культурами, такими, как орехи, цитрусы. Поэтому нам приходится обращаться к некоторым нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют их на территорию Абхазии из Турции транзитом через Грузию», – сказал министр.

По словам Джопуа, в Абхазию поступает ограниченный перечень товаров транзитом через Грузию. Речь дет о товарах, которые очень необходимы отечественным производителям.

Министр напомнил о том, что раньше было принято решение о вывозе орехов в Грузию ввиду того, что цена на них в России заметно упала, но тогда это ни у кого не вызвало беспокойства.

Председатель ГТК Отар Хеция также не согласен с утверждением о том, что власти открыли границу и легализовали торговлю с Грузией.

«Границу, во-первых, никто не открывал, она как была, так и остаётся. Мы просто решили узаконить перечень тех товаров, которые завозятся в Республику Абхазия», – сказал он.

Что касается магазинов беспошлинной торговли на абхазо-грузинской границе, то запрета на выдачу лицензий на работу таких объектов нет.

«В данный момент там представлены три фирмы, это – «Самурзакан», «Куазан» и «Флагман-Duty». Построен и функционирует лишь один объект – «Флагман-Duty». Насколько я информирован, «Флагман-Duty» уже готовы продать, если найдётся кто-то, кто готов его приобрести», – сказал Хеция.

Возвращаясь к вопросу приграничной торговли, Хеция еще раз подчеркнул: «Мы не открывали границу с Грузией, мы ни с кем не заключали никаких контрактов в Грузии. Мы лишь оформляем по упрощенной схеме товары, ввозимые нашими гражданами, причем груз не должен превышать 600 тысяч рублей».

По словам главы Администрации президента Джансуха Нанба, решение о таможенном оформлении товаров, ввозимых через грузино-абхазскую границу, было обусловлено социально-экономической целесообразностью и никаких рисков для нашей страны не несет.

Подробные разъяснения были даны и по соглашению о государственной даче «Пицунде», а также по законопроекту о правовом регулировании деятельности апарт-отелей.

Нанба признал, что в соглашении о госдаче были допущены ошибки в части координат.

«Соглашение должно быть исправлено и ратифицировано», – сказал он.

По мнению Нугзара Ашуба, «соглашение по госдаче – это наша дополнительная гарантия, дополнительная защита нашего государства, «большой зонтик» для нашего народа и нашей страны».

Министр внутренних дел Вальтер Бутба рассказал о работе по обеспечению правопорядка.

Он обратил внимание на то, что с приближением курортного сезона, наблюдается всплеск криминогенной ситуации, увеличивается число краж. МВД со своей стороны проводит необходимый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и общественного порядка.

«Все тяжкие преступления мы раскрываем», – сказал он.

Беспокойство министра вызывает то, что в последнее время участились случаи вовлечения молодых людей, подростков в совершение мелких преступлений, краж.

По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, проблемы, обсуждаемые на сегодняшнем совещании, порождены процессом строительства молодого государства. Претензии, которые предъявляет оппозиция, по мнению Шамба, преследуют цель «сделать как можно хуже власти».

«Нет никакого конструктива, вся наша энергия уходит на выяснение внутренних отношений. У нас хрупкое, молодое государство и нельзя раскачивать лодку, нельзя допускать взрыва ситуации внутри страны. Никакие провокации недопустимы», – предупредил Шамба.

Он напомнил о заявлении, подписанном в августе 1997 года президентами Ардзинба и Шеварнадзе.

«У нас часто жалуются на то, что между Грузией и Абхазией нет никакого документа о неприменении силы, поэтому мы должны постоянно напоминать, в том числе и Грузии, о том, что такой документ был подписан в 1997 году. Мы должны делать все возможное, чтобы он выполнялся. Мы не должны допустить открытия «второго фронта» со стороны Грузии», – сказал Шамба.

Об опасности дестабилизации внутри страны предостерег и председатель СГБ Роберт Киут.

Союз политических партий и общественных организаций представляли: Нодар Какубава и Автандил Сурманидзе – от партии «Амцахара», Леонид Лакербая – от партии «Айтайра», Сергей Шамба – от партии «Единая Абхазия», Нугзар Ашуба – от общественной организации «Абзанхара», Беслан Эшба – от общественной организации «Апсадгьыл», Давид Пилия – от «Конгресса народов Абхазии», Инал Хишба – от «Форума Молодежи Абхазии», Бакур Бебия – от Коммунистической партии Абхазии, Лаша Сакания – от партии «Народный фронт Абхазии», Батал Айба – от общественной организации «Наш дом Абхазия».

Об этом сообщает Апсныпресс.