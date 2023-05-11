РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль «Солярис» на фестивале «Ломоносов Фест» в Архангельске.

«Нас радует, что театр из Абхазии получает множество приглашений от престижных фестивалей, и что наша большая гастрольно-фестивальная деятельность не ложится бременем на государственный бюджет Абхазии. Нас ценят за уровень, качество и то, что мы зачастую превосходим даже самые смелые ожидания. Спектакль «Солярис», который мы покажем в Архангельске, – это постановка столичного театра, коим мы и являемся. Высокая честь и большая радость достойно представлять культуру Абхазии за рубежом», – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

В фестивале, помимо Абхазии, примут участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.

Фестиваль «Ломоносов Фест» – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.