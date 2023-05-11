 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Новости Четверг, 11 мая 2023 21:18
Оцените материал
(0 голосов)
РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль «Солярис» на фестивале «Ломоносов Фест» в Архангельске.

«Нас радует, что театр из Абхазии получает множество приглашений от престижных фестивалей, и что наша большая гастрольно-фестивальная деятельность не ложится бременем на государственный бюджет Абхазии. Нас ценят за уровень, качество и то, что мы зачастую превосходим даже самые смелые ожидания. Спектакль «Солярис», который мы покажем в Архангельске, – это постановка столичного театра, коим мы и являемся. Высокая честь и большая радость достойно представлять культуру Абхазии за рубежом», – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

В фестивале, помимо Абхазии, примут участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.

Фестиваль «Ломоносов Фест» – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 11 мая 2023 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.