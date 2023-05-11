Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. На базе школы №4 им. Д. Гулиа прошла профориентационная встреча для учащихся 9-11 классов с представителями Сочинского института Российского университета дружбы народов. Во встрече приняли участие начальник Управления образования Астанда Таркил, а также представители университета.

В рамках встречи представители РУДН познакомили учащихся школ с особенностями Сочинского института, рассказали о факультетах, направлениях подготовки, особенностях приема документов, ознакомили учащихся с информацией о наборе на 2023/2024 учебный год.

В конце встречи представители Сочинского института РУДН ответили на вопросы учащихся и провели отдельные консультации.

Об этом сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.