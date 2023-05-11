РАБОТА ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ СУХУМА ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. На очередном заседании Сухумского городского Собрания депутаты заслушали отчет начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации столицы Юрия Дбар о деятельности ведомства за 2022 год.

В структуру ДЖКХ Администрации столицы входят муниципальные унитарные предприятия – «Водоканал», «РСУ», «Благоустройство» и «ДРСУ». Юрий Дбар и его заместитель Руслан Авидзба подробно рассказали о деятельности каждого предприятия и ответили на многочисленные вопросы депутатов.

Согласно представленному отчету, в комплексе работ по содержанию и эксплуатации объектов «Водоканала» находятся насосные станции, разводящие сети водоснабжения, система водоотведения (бытовая канализация). Ежедневно выполняются текущие ремонтные работы на головных насосных станциях, обеспечивающих водоснабжение города: замена и ремонт задвижек, обратных клапанов; ремонт насосных агрегатов и др.

За отчетный период по городу устранено 1243 утечки в водопроводной сети, 1632 засора в канализационной системе. Были приобретены жидкий хлор на 5 млн руб., насосное оборудование и запчасти для функционирования насосных станций почти на 6 млн руб., спецтехника (экскаватор-погрузчик) за 4 млн 465 тыс. руб.

Чиновники подробно рассказали о работах по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения, а также об эксплуатации и содержанию очистных сооружений в с. Нижняя Эшера за счет городского бюджета. Финансирование составило 14 млн 950 тыс. руб.

Значительную работу по содержанию систем водоснабжения и канализации выполняет Ремонтно-строительное управление. В частности, по ремонту водопроводных разводящих сетей по 245 актам на 6 млн 98 тыс. 956 руб. В 2022 году произведены ремонт водопровода по ул. Воронова, канализационного коллектора по этой же улице от проспекта Аиааира до ул. Мачавариани, по ул. Джонуа от д.№36 до ул. Ардзинба.

Бюджетное финансирование работ, производимых Дорожно-ремонтно-строительным управлением, составило около 21 млн 700 тыс. руб. Для деятельности управления была приобретена спецтехника на более чем 26 млн руб. – это КАМАЗ КО-560, экскаватор гусеничный, автогрейдер.

По МУП «Благоустройство» финансирование составило 119 млн 796 тыс. 4340 руб.

Как отмечается в отчете, в столице значительные средства потрачены на содержание улиц, прибрежной зоны, площадь уборки которой составляет 132 500 м2, а также на комплексное содержание зеленых насаждений, обслуживание мусоропроводов многоквартирных домов, на организацию вывоза и утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Всего МУП обслуживает 550 контейнеров ТБО, 90 бункеров-накопителей для КГМ и 98 мусоропроводов.

Из средств резервного фонда Администрации столицы были приобретены 138 евро контейнеров на 1 млн. 830 тыс.520 руб. Ежемесячно из города вывозится и утилизируется в среднем от 25 000 до 30 000 кубометров мусора.

Предприятие обслуживает фонтан на набережной Махаджиров («Грифоны»). Помимо содержания светового оформления фонтана, периодически проводится очистка чаши от грязи и мусора.

На работы по ремонту уличного освещения города, замене светильников по 181 адресу в 2022 году было потрачено 16 млн 917 тыс. 909 руб.

Отчет был принят подавляющим большинством голосов.

В работе заседания принял участие глава Администрации Беслан Эшба, который рассказал о планах по использованию сверхбюджетных средств.

Глава Администрации подчеркнул, что благодаря эффективной работе городской налоговой инспекции и структурных подразделений Администрации, бюджет 2022 года выполнен с профицитом. По словам Беслана Эшба, дополнительные средства будут потрачены на благоустройство города и подготовку празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Для этого он предложил депутатам принять на следующем заседании решение по перераспределению бюджетных средств.

На заседании решением депутатов, члена Общественной палаты Абхазии Тенгиза Джопуа включили в состав общественной комиссии при Собрании города по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок.

Материал подготовила Мадона Квициния.