В АБХАЗИИ ПЕРЕД КУРОРТНЫМ СЕЗОНОМ НАЗРЕВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Сегодня представители оппозиции Абхазии провели брифинг и назначили на 30 мая проведение народного митинга в Сухуме. Они протестуют против продажи апартаментов иностранцам, а также указывают на обнищание населения за счет непомерных тарифов на электричество и требуют отставки правительства.

«Если коротко: продажа энергетики, угроза заселения страны под видом продажи апартаментов, соглашение по исполнению судебных решений иностранного государства и много других вопросов, с которыми народ Абхазии не согласен, и 30 мая у граждан Абхазии будет возможность выразить свою позицию. Это единственная возможность повлиять на власть, показать свое несогласие, так как власть полностью отказывается от цивилизованного диалога и с обществом, и с оппозицией», – заявил представитель оппозиции Адгур Лагвилава.

Представители оппозиционных партий давали президенту Абхазии Аслану Бжании срок до 11 мая, чтобы он отправил в отставку правительство, которое, по их мнению, не справилось со своими обязанностями и довела страну до череды кризисов.

Президент проигнорировал эти требования и сообщил, что не собирается сворачивать инициативы, против которых протестуют оппозиционные силы. При этом они исчерпали все возможности для диалога с властью, поэтому собирают митинг.

Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба сообщил, что в районах проводились встречи и везде люди выступают против таких антинациональных законов. При этом оппозиция заявила, что акция — исключительно мирная. Никаких провокаций не будет. И никак не повлияет на предстоящий туристический сезон.

https://sochi1.ru/text/politics/2023/05/11/72296033/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop