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Абхазия Информ

«ТУРИСТЫ УЖЕ ПАКУЮТ ЧЕМОДАНЫ», А АБХАЗСКАЯ ОППОЗИЦИЯ СОЗЫВАЕТ МИТИНГ

Новости Четверг, 11 мая 2023 21:45
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«ТУРИСТЫ УЖЕ ПАКУЮТ ЧЕМОДАНЫ», А АБХАЗСКАЯ ОППОЗИЦИЯ СОЗЫВАЕТ МИТИНГ

Сухум. 11 мая 2023. Абхазия-Информ. Оппозиционные объединения Абхазии сообщили, что назначают митинг на 30 мая, поскольку «исчерпаны все возможные диалоги с действующей властью». Они обвиняют руководство Абхазии в распродаже имущества страны, подрыве безопасности и системы образования республики.

Как пишет по этому поводу телеграм-канал «Амра – life», «почему выбрана эта дата, вторник, пока не ясно, но ясно другое – что оппозиция вряд ли соберет массовый митинг, ведь туристы уже пакуют чемоданы и едут к нам отдыхать».

Батал Папба, анализирующий ситуацию в республике, отмечает, что в стране назревает очередной внутриполитический кризис, инспирированный оппозицией, «не желающей дожидаться окончания срока полномочий действующего президента».

Оппозиционные силы намерены взять власть в свои руки, или, по крайней мере, ослабить ее, вынудив уйти в отставку премьер-министра и членов кабинета министров.

«Оппозиция не может позволить себе дожидаться реализации крупных инвестиционных проектов, активно лоббируемых президентом – запуска аэропорта, газификации, строительства апартаментов, – так как это приведет к укреплению позиций президента, особенно перед началом очередного избирательного цикла», – считает Папба.

Но оппозиция, по его словам, не однородна, нет единства, единого лидера и обоснованной стратегии развития страны.

«Почти все они уже были у власти, но благодать так и не спустилась на головы простого люда. Случись завтра идти на выборы, почти все лидеры оппозиции выставят себя кандидатами в президенты страны», – отметил он.

Власть также дает повод для критики.

«Нет жесткого и прозрачного контроля над распределением средств по инвестпрограмме, кадровая политика продолжает хромать на обе ноги, окружение президента действует только в собственных интересах», – отмечает Папба.

В этой ситуации, заключил Папба, «проигрывает всегда только простой народ, который живет от сезона к сезону, искренне надеясь на появление нового Владислава (Ардзинба. – EADaily) на политическом Олимпе». На всех нынешних политиков народ давно махнул рукой, добавил он.

https://eadaily.com/ru/news/2023/05/11/turisty-uzhe-pakuyut-chemodany-a-abhazskaya-oppoziciya-sozyvaet-miting

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 11 мая 2023 21:58

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