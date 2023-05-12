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Абхазия Информ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВЕЛ БРИФИНГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 12 мая 2023 17:46
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВЕЛ БРИФИНГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ АБХАЗИИ

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел брифинг с представителями СМИ Абхазии.

«Уважаемые граждане, ввиду последних заявлений и высказываний в социальных сетях, хочу разъяснить свою позицию по поводу своего выступления в ходе совещания в Администрации Президента 11 мая.

В первую очередь, считаю важным отметить, что с большим уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, отдавшим жизни и здоровье за свободу нашей Родины, за будущее наших детей.

В моей семье и в моем окружении немало ветеранов, которые были и остаются авторитетами для меня лично, и убежден, для всего нашего народа.

Война не закончилась в 1993 году. В 93 году мы освободили территорию Абхазии от врага, но партизанские движения и гибель наших сотрудников и сограждан продолжалась в последующие годы. Мы потеряли более 60 сотрудников, несших службу в Галском районе. Вместе со своими коллегами, я принимал участие в этих событиях, будучи сотрудником оперативных служб Центрального аппарата МВД.

В результате этих событий я потерял своего брата, ветерана войны Вальмера Бутба. Говоря о возможных провокациях и проводя параллели с имевшими место историческими событиями, я имел ввиду провокации, свидетелями которых были мы с вами совсем недавно. Тогда, в ходе декабрьских событий 2021 года мы столкнулись с массовыми беспорядками, нарушениями закона, правопорядка, угрозами здоровью и жизни наших граждан. Митинг, имевший место в декабря 2021 года изначально был также заявлен, как мирная акция протеста. Но итог нам всем хорошо известен, были применены силы в отношении правоохранителей, обычных граждан, работников средств массовой информации. Был нанесен ущерб государственному имуществу. В ходе расследования мы выявили факты употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ.

Хочу подчеркнуть, что мы чудом избежали жертв. Тогда грамотно сработали правоохранители.

Сейчас от этих событий, организаторы митинга, представители оппозиции пытаются откреститься. Этот факт могут использовать люди, привыкшие к безнаказанности. Безнаказанность порождает беззаконие. В преддверие курортного сезона дестабилизация внутриполитической обстановки будет крайне деструктивно влиять на социально-экономическую составляющую для нашей Республики».

Вальтер Бутба отметил, что основная задача сотрудников органов внутренних дел – это обеспечение правопорядка на всей территории Республики Абхазия.

«Моя цель, как руководителя министерства внутренних дел и как гражданина, действовать так, чтобы каждый человек, живущий в Абхазии, независимо от национальной принадлежности или политических взглядов, был защищен, чтобы в нашей стране единственным приоритетом был Закон и правопорядок» - сказал министр.

https://mvdra.org/publications/14043/

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 12 мая 2023 17:49

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