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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТКРЫТОМ ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Пятница, 12 мая 2023 17:49
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ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТКРЫТОМ ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме задержаны двое граждан, подозреваемые в открытом хищении чужого имущества. Казаченко Исмаил Владимирович 2004 г.р. в ходе личного досмотра выдал незаконно приобретенной сотовый телефон.

Как впоследствии установлено,телефон был ранее похищенный в результате ограбления заявительницы. В присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники милиции у Исмаила Казаченко телефон изъяли.

У второго задержанного – жителя г. Сухум Мелясанова Сергея Джоновича 2005 г.р. при личном досмотре, проведенном в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних, были изъяты банковские карты. Юноша пояснил, что предъявленные вещи он похитил, находясь на набережной в г. Сухум.

При осмотре места происшествия сотрудниками милиции обнаружены и личные вещи заявительницы. Потерпевшая опознала свое имущество, а именно женскую сумку с документами, а так же изъятый при досмотре задержанных сотовый телефон и пластиковые банковские карты.

Преступление по горячим следам раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Задержанные свою вину признали. Расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии с п. «а» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РА проводит следственный отдел данного подразделения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 12 мая 2023 18:05

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