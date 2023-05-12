В МЧС АБХАЗИИ ПОСТУПИЛА ПАРТИЯ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО
Новости Пятница, 12 мая 2023 17:55
Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступила партия боевой одежды пожарного – комплекты повседневной спецодежды, используемой при тушении пожара. Одежда закуплена на средства государственного бюджета, выполнена из термостойкого и гидрофобного спецматериала.
По словам руководства спасательного ведомства страны, данное приобретение весьма необходимое, учитывая высокую степень естественного износа пожарной спецодежды, связанной со спецификой выполняемых с ее помощью работ.