Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступила партия боевой одежды пожарного – комплекты повседневной спецодежды, используемой при тушении пожара. Одежда закуплена на средства государственного бюджета, выполнена из термостойкого и гидрофобного спецматериала.