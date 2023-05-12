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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 12 мая 2023 17:57
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. Под председательством Вице-президента Бадры Гунба прошло 4-ое заседание Государственной комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости и 15-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, часть из которых была утверждена членами комиссии.

Так, были одобрены некоторые обращения глав городов и сел по оказанию финансовой помощи в проведении ремонтно-восстановительных работ памятников погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. На реализацию одобренных проектов будут выделены средства из республиканского бюджета.

Государственная комиссия также рассмотрела проекты проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости 30 сентября 2023 года.  

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