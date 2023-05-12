ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, часть из которых была утверждена членами комиссии.



Так, были одобрены некоторые обращения глав городов и сел по оказанию финансовой помощи в проведении ремонтно-восстановительных работ памятников погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. На реализацию одобренных проектов будут выделены средства из республиканского бюджета.



Государственная комиссия также рассмотрела проекты проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости 30 сентября 2023 года.