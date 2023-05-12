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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВС

Новости Пятница, 12 мая 2023 18:01
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВС

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. В рамках празднования 100-летия со дня образования судов общей юрисдикции в Верховном суде открылся Музей истории Верховного суда. В церемонии открытия приняли участие представители делегаций Верховных судов Российской Федерации и Южной Осетии, действующие судьи Абхазии, ветераны, судьи в отставке, бывшие председатели Верховного суда, а также члены их семей.

Перед открытием Музея председатель Верховного суда Саида Бутба отметила, что сегодня важный день для всей судебной системы Абхазии.


 «В рамках празднования 100-летия со дня образования судов общей юрисдикции сегодня мы торжественно открываем Музей истории Верховного суда. Этому предшествовала длительная и кропотливая работа», – сказала Бутба.

Одна из экспозиций музея посвящена председателям Верховного суда с 1923 года по настоящее время. Становлению судебной системы Абхазии и истории здания Верховного суда посвящены специальные информационные стенды. Есть и интерактивная версия, где каждый может ознакомиться с экспозицией, и более подробной информацией о председателях Верховного суда, истории судов общей юрисдикции, нормативных документах, об истории здания Верховного суда и др.


Две экспозиции посвящены государственным и ведомственным наградам работникам судебной системы Абхазии. Отдельная экспозиция рассказывает о судьях и работниках аппарата судов общей юрисдикции – участниках Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., отмеченных государственными наградами. В музее представлены судебные мантии, бюллетени Верховного суда, нормативные документы, Конституция Республики Абхазия, Конституционный закон о судебной власти и Кодекс судейской этики, текст присяги судьи, который впервые переведен на абхазский язык.

Члены семей бывших председателей Верховного суда и судей поблагодарили Саиду Бутба за сохранение памяти об их родных.

Со своей стороны сын одного из председателей Верховного суда Мирона Шамба Сергей Шамба отметил, что с 1958 года часто бывал в этом здании.


Саида Бутба обратилась к присутствующим с просьбой, если у кого-то имеется дополнительная информация, касающаяся истории судебной системы предоставить ее Верховному суду.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 12 мая 2023 18:21

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