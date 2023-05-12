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Абхазия Информ

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 12 мая 2023 18:05
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ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. На территории Всеволожского и Кировского районов Ленинградской области проходил форуме им. Александра Невского. В этом году форум собрал участников из 14 стран – Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Армении, Германии, Турции, Туркменистана, Ливана, Алжира, Туниса, Египта и Узбекистана.

Специалисты Управления по делам молодежи и спорта Мрана Блаб, Фатима Бадия и Нино Ашамба приняли участие в форуме.

На открытии форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ресурсный добровольческий центр» и муниципальным учреждением Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».

Главной целью форума является сбор активистов и соотечественников со всех уголков мира и их ознакомление с историко-культурным наследием Ленинградской области. В ходе данного форума участники делились своим опытом в сфере молодежной политики и разбирали проблемы, с которыми они сталкивались.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 12 мая 2023 18:22

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