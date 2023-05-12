ПОЕЗДКА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд «Ласточка», сообщается на сайте РУП Абхазской железной дороги. Компания договорилась с ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.

«Мы вместе с представителями ОАО «РЖД» проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования «Ласточки», – сказал он.

Не стоит говорить, что «Ласточка» начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.

В настоящее время со станции Сухум отправляются поезда дальнего следования, связывающие Абхазию с Москвой, Санкт-Петербургом и рядом других городов России. Пригородное железнодорожное сообщение в столице республики отсутствует.



Ранее сообщалось, что российские специалисты подготовят программу развития Абхазской железной дороги до 2035 года.