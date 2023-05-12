НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счёт средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия от 2 июня 2021 года».

В его обсуждении принял участие советник председателя СГБ Инал Маршания.



Соглашение ратифицировано Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 15 июня 2021 года.

Протокол к данному Соглашению, рассчитанный на продление его действия, был подписан в Москве 28 февраля 2023 года. Действие Соглашения продлевается на три года с 1 января 2023 г. Ратификация Протокола к Соглашению не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Абхазия.

По итогам рассмотрения данного вопроса члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять этот законопроект.

Затем депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия» разработан с целью нового изложения части 2 статьи 7 регламентирующий условия информирования Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия о международных договорах Республики Абхазия.



В связи с тем, что в действующем Законе установлено, что по международным договорам, участницей которых намеревается стать Республика Абхазия, а также по проектам международных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, при необходимости проводится соответствующая научная экспертиза, авторы законопроекта считают целесообразным закрепить за Парламентом Республики Абхазия возможность получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах Республики Абхазия на стадии их подготовки. В связи с этим, предлагается закрепить в части 2 статьи 7 действующего Закона обязанность Кабинета Министров обеспечивать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия такой информацией.

Членами Комитета было принято решение рекомендовать Парламенту на предстоящем заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.