В СУХУМЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 130-ЛЕТИЮ НЕСТОРА ЛАКОБА

В историко-мемориальном музее Н. А. Лакоба в пятницу, 12 мая, открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения государственного деятеля Советской Абхазии. В экспозиции представлены архивные фотографии Нестора Лакоба и кинохроника 1920 - 30 гг.

В приветственном слове сотрудник музея Кама Начкебия отметила, что сегодня не происходит открытие самого музея, и мероприятие посвящено только юбилею первого руководителя Советской Абхазии.

Небольшой и светлый зал быстро заполнился гостями, которые с интересом рассматривали фотографии, сделанные в разные периоды жизни Лакоба. Организаторам удалось собрать снимки с разными сюжетами и лицами: студенческие годы, Нестор Лакоба с женой Сарией и сыном Рауфом, в национальной одежде, рядом со Сталиным, Никитой Хрущевым.

На открытии выставки выступили общественный деятель Вячеслав Цугба, директор АбИГИ Арда Ашуба, дочь соратника Нестора Лакоба Анатолия Вардания Ирина Вардания, секретарь Общественной палаты Гули Кичба, журналист и писатель Надежда Венедиктова, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

Все, кто выходил к микрофону, отмечали огромный вклад Лакоба в становление государственности Абхазии, сохранение крестьянства в период коллективизации, его большую роль в развитии абхазской интеллигенции и авторитет руководителя у всех слоев общества.

«Он очень любил свой народ и очень переживал за Родину, а народ буквально носил его на руках», – подчеркнула Ирина Вардания.

Много теплых слов было сказано о Сарии Лакоба, которая заплатила собственной жизнью за верность памяти мужа, не отказавшись от него даже под пытками.

Руслан Хашиг рассказал, что за 15 лет работы телекомпании «Абаза – ТВ» накоплен солидный архив материалов про Нестора Лакоба, который будет подарен музею в день открытия.

«Это около 10 часов записи: в них вошли интервью, спектакли, фотографии и кинохроника. Наш телеканал обязательно внесет свой вклад в дело сохранения информации о великих личностях Абхазии», – заявил он.

По мнению Хашиг, у каждого жителя республики появится возможность познакомиться с этими важными для истории страны материалами.

Дом-музей Н. А. Лакоба был открыт в 1983 г. в городе Сухум, по адресу: улица Лакоба, 32. На этом месте располагается исторический особняк – дом купца О. И. Бостанджогло, построенный в 1909 г. После установления советской власти в Абхазии, в этом доме с 1923 по 1936 годы проживал выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба с семьей. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Об этом сообщает Апсныпресс.