МИНЗДРАВ ОТВЕРГАЕТ ОБВИНЕНИЯ ОППОЗИЦИИ В СВОЙ АДРЕС

Эти обвинения прокомментировали на встрече Союза политических партий и общественных организаций с представителями Администрации Президента и Правительства в четверг, 11 мая, министр здравоохранения Эдуард Бутба и министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

В числе обвинений, которые выдвигают оппозиционные политические силы в адрес действующих властей, есть и такое: «отмена мер защиты граждан от коронавируса в разгар эпидемии, повлекшая коллапс в медицинских учреждениях и смерть более 700 наших граждан».

Сухум. 12 мая 2023. Абхазия-Информ. В числе обвинений, которые выдвигают оппозиционные политические силы в адрес действующих властей, есть и такое: «отмена мер защиты граждан от коронавируса в разгар эпидемии, повлекшая коллапс в медицинских учреждениях и смерть более 700 наших граждан».

«Хочу ответственно заявить, что утверждение о том, что «невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса и отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медучреждениях и смерти наших граждан» - это неправда, это надуманный лозунг, в корне не соответствующий действительности», – заявил министр Эдуард Бутба и добавил, что с самого начала пандемии Минздрав при поддержке правительства и президента вел активную и целенаправленную работу по противодействию коронавирусу и спасению жизни граждан.

Министр привел буквально по дням информацию о том, что конкретно делалось в целях противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

3 марта 2020 года приказом министра здравоохранения был введен строгий карантин в лечебно-профилактических учреждениях Абхазии, учитывая эпидданные по Covid-19 в сопредельных странах.

5 марта 2020 года приказом министра здравоохранения были введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий и запрет на проведение мероприятий с участием детей.

6 марта 2020 года приказом министра здравоохранения введены дополнительные меры по снижению риска завоза коронавирусной инфекции в Абхазию, в том числе санитарно-карантинный досмотр перемещающихся со стороны РФ в РА.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

С 15 по 19 марта 2020 года в целях повышения квалификации и ввиду сложившейся обстановки с распространением Covid-19 в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора прошли обучение по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции два специалиста из Абхазии.

18 марта 2020 года в создан Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции;

19 марта 2020 года создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

С первого дня были предприняты меры по обеспечению заболевших кислородом.

«Поскольку ковид оказывает сильное влияние на легкие, дополнительный кислород необходим пациенту как на этапе лечения, так и на этапе восстановления после коронавируса. Наши граждане благодаря четкой и слаженной работе всех профильных структур ни один день не оставались без кислородного обеспечения», – отметил министр.

С 19 марта 2020 года Государственная СЭС стала завозить первые тест-системы для выявления SARS-CoV-2.

С 20 марта 2020 года в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории силами своих специалистов начались исследования по выявлению больных и носителей Covid-19.

С 26 марта 2020 года были введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и организации стационарной медицинской помощи.

26 марта 2020 года создан ковид-госпиталь на базе Гудаутской ЦРБ на 220 койко-мест.

30 июня 2020 года Сухумской городской детской поликлинике передали систему ультразвуковой диагностики (2 млн 418 тыс. руб.).

13 июля 2020 года для Республиканской детской больницы приобрели автомобиль скорой медицинской помощи "Фольксваген» (9 млн 45 тыс. руб.).

18 августа 2020 года СЭС РА передали бактериологическую лабораторию в целях усиления лабораторной службы.

17 сентября 2020 года главврачам центральных районных больниц приказано создать боксированные палаты для температурящих больных:

В ЦРБ Гал – 10 коек;

Ткуарчалской и Очамчырской больницам на базе Очамчырской ЦРБ – 20 коек;

В ЦРБ поселка Агудзера – 20 коек;

В ЦРБ г. Гагра – 20 коек;

В Сухумской инфекционной больнице – 30 коек.

12 октября 2020 года в ЦРБ Гагрского района организовано отделение на 25 койко-мест для обеспечения медицинской помощью ковидпозитивных пациентов с ведением круглосуточного дежурства и дневного стационара.

16 октября 2020 года на базе инфекционной больницы Сухума создан вспомогательный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.

20 октября 2020 года в республику прибыли бригады мобильного госпиталя Минобороны России. На территории пансионата «Айтар» был развернут госпиталь на 150 коек.

24 декабря 2020 года для ЦРБ Очамчырского района приобретён передвижной палатный рентгеновский аппарат (5 млн 343 тыс. руб.).

24 декабря 2020 года для ЦРБ Гулрыпшского района приобретён передвижной палатный рентгеновский аппарат (5 млн 343 тыс. руб.).

24 декабря 2020 года для Сухумской городской инфекционной больницы приобретён передвижной палатный рентгеновский аппарат на (5 млн 343 тыс. руб.).

24 декабря 2020 года для ЦРБ Гулрыпшского района приобретен аппарат искусственной вентиляции лёгких (2 млн 114 тыс. руб.).

25 декабря 2020 года для ЦРБ Гудаутского района приобретен компьютерный томограф (14 млн 950 тыс. руб.). Средства для приобретения дорогостоящего оборудования были собраны абхазскими предпринимателями.

В кратчайшие сроки по поручению правительства на территории Гудаутского госпиталя было построено здание под КТ – в этих целях из Резервного фонда Президента выделено 8 млн 669 тыс. рублей.

12 февраля 2021 года утверждены санитарные правила в различных сферах деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Как только появилась официальная информация о разработке вакцины от вируса Covid-19, мы сразу взяли ситуацию под контроль, находились в постоянном контакте с российскими коллегами», – сказал министр.

3 мая 2021 года распоряжением президента РА в Абхазию доставили первую партию вакцин для профилактики коронавирусной инфекции – 8 тысяч доз на сумму 6 млн 129 тысяч рублей.

3 мая 2021 года при содействии Московской абхазской диаспоры поступила еще одна партия вакцин – 5 тысяч доз на сумму 3 млн 830 тысяч 750 рублей.

«Важно отметить, что на протяжении всей пандемии вакцина в страну поставлялась стабильно. Были ситуации, когда прививки завозились с трудом, но с такой проблемой сталкивались все государства, которые настиг Covid-19. Это было связано с высокой потребностью в вакцине и повсеместным ростом заболеваемости», – уточнил Бутба.

9 августа 2021 года поступила вакцина – 5 тысяч доз на сумму 1 млн 883 тыс. рублей.

18 августа 2021 года в Абхазию прибыл мобильный госпиталь Минобороны РФ.

19 ноября 2021 года открыто отделение для больных Covid-19 в Республиканской психиатрической больнице.

16 ноября 2021 года доставлена вакцина для профилактики коронавирусной инфекции – 12 тысяч доз на сумму 8 млн 955 тыс. рублей.

13 декабря 2021 года доставлена вакцина для профилактики коронавирусной инфекции – 1500 доз на сумму 1 млн 489 тыс. 950 рублей.

27 декабря 2021 года доставлена вакцина на сумму 1 млн 489 тыс. 950 рублей

11 января 2022 года открыты койко-места для больных Covid-19 в Гулрыпшской ЦРБ.

15 января 2022 года приказом министра здравоохранения утвержден перечень мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией на сумму 50 млн руб.

10 февраля 2022 года доставлена вакцина – 3 тысячи доз на сумму 2 млн 979 тыс. 900 рублей.

«Количество приобретённых вакцин покрыло потребности в вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции», – отметил министр.

Кроме этого, с 2020 по 2022 годы Минздрав приобрел медицинское оборудование на сумму 128 млн 86 тыс. рублей.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года медицинским учреждениям переданы концентраторы кислорода – 114 штук на сумму 12 млн 148 тыс. руб.

Для мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации, Минздравом с 2020 по 2022 годы дополнительно приобретены мониторы на общую сумму 8 млн 898 тыс. рублей

«Пандемия коронавируса застигла врасплох весь мир, в том числе страны с развитой экономикой и отличными медицинскими показателями. Несмотря на ряд предпринятых мер, постоянное взаимодействие разных стран и ускоренные сроки изучения нового вируса с целью противодействия ему, ковид унес миллионы жизней людей по всему миру. Мы потеряли 698 наших граждан. За жизнь каждого мы боролись всеми средствами и силами. Каждый погибший – это большая утрата и боль для нас. Если сравнить уровень летальности от Covid-19 в соотношении с заболевшими, то в этой ужасающей своими масштабами статистике, наша республика, можно сказать, демонстрировала успешный результат – 1,45%», – отметил Бутба.

О положении дел с пенсионным обеспечением населения, а также о причинах отмены банковских карт, с помощью которых граждане Абхазии могли получать пенсии, рассказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

«Отказ от банковских карт был связан не со злым умыслом, это было связано с переплатами пенсий и задолженностью перед Пенсионным фондом России, которая достигла 17 млн рублей», – сказал он.

При этом были открыты дополнительные филиалы Сбербанка, чтобы сократить очереди.

По словам министра, переплаты случались и до отмены карт, но их масштабы с введением банковских карт значительно выросли. Если с 2012 по 2018 г. переплаты составили 8 млн рублей, то с 2018 года до 2020 года они выросли до 17 млн рублей.

После того, как были приостановлены выплаты пенсии по картам «Апра», появилась возможность выявлять лиц, которые незаконно получали пенсии за умерших родственников. В основном, суммы долга перед Пенсионным фондом РФ образовались за период с 2015 по 2020 год.

По информации министра, в возглавляемом им ведомстве разрабатывают три законопроекта: о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования, о государственном пенсионном обеспечении и о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

«Речь идёт о создании новой, современной пенсионной системы, которая будет отвечать всем требованиям сегодняшнего дня. Имеется ввиду создание персонифицированного учёта каждого работника, каждого гражданина Республики Абхазия. Это даст нам возможность владеть информацией, иметь статистику, правильно прогнозировать. В будущем пенсии будут назначаться в соответствии с персональными данными, т.е. пенсии будут зависеть от уровня заработной платы и перечисленных страховых взносов в Пенсионный фонд РА», – сказал министр.

