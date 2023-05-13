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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО ИММУНОДИАГНОСТИКЕ

Новости Суббота, 13 мая 2023 20:07
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ЗАВЕРШЕНА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО ИММУНОДИАГНОСТИКЕ

Сухум. 13 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения завершило программу подготовки медицинских сестер по иммунодиагностике - пробе Манту, дискинтесту, а также вакцинации.

Руководитель программы Шазина Хурхумал рассказала о том, как проходил образовательный цикл.

«Цикл проходил на базе противотуберкулезного диспансера, в нем приняли участие медсестры детских поликлиник, школьных , дошкольных медпунктов, а также фельдшерско-акушерских пунктов всех районов республики», – сообщила Хурхумал.

«В теоретической части медсестры изучали такие темы как – вакцины для профилактики туберкулеза, их свойства и возможные осложнения на введение; правила безопасности применения живых вакцин; изучение инструкций по применению туберкулезных вакцин, показания и противопоказания для введения вакцин БЦЖ, БЦЖ М, пробу Манту и диаскинтеста и др.», – отметила Хурхумал.

По словам руководителя программы на практических занятиях медсестры повышали квалификацию в следующих направлениях: выполнение инструкций по подготовке и введению препаратов- проведение внутрикожных инструкций в предплечье (плечо) с физиологическим раствором, подготовка инструментария для проведения внутрикожных инъекций; постановка пробы Манту с 2 ТЕ и /или с аллергеном туберкулезным рекомбинантным-Диаскинтеста под контролем инструктора по обучению и др.

По завершении курсов медсестрам выдали справки – доступ к самостоятельной работе по проведению внутрикожных диагностических тестов и вакцинаций БЦЖ (БЦЖ-М).

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 13 мая 2023 20:10

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