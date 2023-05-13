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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Суббота, 13 мая 2023 20:10
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 13 мая 2023. Абхазия-Информ. Сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя Республики Туркменистан. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

В служебном порядке Нуралиев Умитджан 2000 г.р. подвергнут процедуре личного досмотра, где, в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками милиции в кармане носимых им джинсовых брюк обнаружено 18 заизолированных свертков с веществом белого цвета внутри.

В результате дальнейших ОРМ, проведённых в отношении задержанного установлено, что гражданин Нуралиев занимается распространением наркотических средств на территории РА путем так называемых тайных закладок.

В присутствии самого задержанного было произведено обследование участков местности, где он успел реализовать подготовленные тайные закладки в Гагра. А именно, в парке «Принца Ольденбургского» по проспекту В.Г. Ардзинба обнаружены заизолированные свертки, которые не успели дойти до адресата, а также аналогичные закладки были размещены в потайных мест по улицам Шапсугская, Гумистинская, Дбар и Лермонтова. В общей сложности 22 заизолированных свертка с аналогичным веществом внутри.

Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где установлена принадлежность исследуемого вещества к наркотическому средству «метадон». Общая масса изъятого вещества составила свыше 15 грамм.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыту наркотических средств в особо крупном размере в отношении Умитжан Нуралиева по ч.3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, и судом Гагрского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании задержанному дальнейшей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Суббота, 13 мая 2023 20:12

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