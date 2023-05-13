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Абхазия Информ

ПОТЕПЛЕНИЕ С ГРУЗИЕЙ: РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ

Новости Суббота, 13 мая 2023 20:12
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ПОТЕПЛЕНИЕ С ГРУЗИЕЙ: РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ

Сухум. 13 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в связи с потеплением отношений с Грузией раскрыл планы по сотрудничеству между предпринимателями двух стран.

По его словам, в этом году при ТПП создан российско-грузинский деловой совет, в котором уже начали обсуждать конкретные вопросы.

«Мы пытаемся нащупать направления, где можем вместе продвинуться вперед. Интерес определенных кругов Грузии есть. Я не могу сказать, что это интерес всей страны. Но среди бизнеса много тех, кто хочет и может. И ищет поддержки с нашей стороны», – сказал Катырин в интервью «Российской газете».

Возобновление с 15 мая авиаперелетов в Грузию и облегчение визового режима – это сигнал, что наша страна хочет сотрудничать с Грузией, отметил глава ТПП.

Как говорят российские дипломаты, «принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений». Именно на это направлен указ о возобновлении авиасообщения, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 13 мая 2023 20:17

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