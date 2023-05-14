14 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА

Сухум. 14 мая 2023. Абхазия-Информ. Сегодня день рождения первого президента Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба (14 мая 1945 г. – 4 марта 2010 г.). Ему исполнился бы 78 лет.

С утра к Мемориалу Владислава Григорьевича в его родном селе Эшера возложить цветы пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., студенты, школьники.

Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 мая 1945 г. в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Его детство и школьные годы прошли в родном селе. В 1966 г. он окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института и поступил в аспирантуру Института Востоковедения Академии Наук СССР.

В. Ардзинба проработал в этом институте с 1969 по 1988 годы, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии, в первую очередь хаттов и хеттов. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1987 г. был назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института Востоковедения АН СССР.

В. Ардзинба являлся автором более 40 научных трудов.

В 1988 г. В. Ардзинба избирается директором Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа. В 1989 г. был избран депутатом Верховного Совета СССР. В том же году избран председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований и стал членом Президиума Верховного Совета СССР.

В. Ардзинба вошел в большую политику в один из самых сложных периодов истории Абхазии. Борьба за права народа Абхазии стала делом всей его жизни. Большой вклад внес В. Ардзинба в создание законодательной базы для равноправного развития народов СССР, под его руководством был выработан и принят ряд законов, а также поправок к Конституции СССР, закреплявших суверенный государственный статус бывших автономных республик.

В 1990 г. В. Ардзинба избран депутатом Верховного Совета Абхазии и председателем Верховного Совета Абхазии. Возглавив республику, В. Ардзинба стал проводником курса, направленного на реализацию неотъемлемого права народа Абхазии на самоопределение. С началом в августе 1992 г. вооруженной агрессии Грузии против Абхазии В. Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. Под его руководством 30 сентября 1993 г. народ Абхазии одержал Победу в этой жестокой войне.

26 ноября 1994 г. В. Ардзинба избран первым президентом Республики Абхазия. Он возглавлял страну до 2005 г.

В. Ардзинба – доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук, лауреат Международной Кандуровской премии 1995 г.

За исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, а также за успешное проведение военных операций в масштабе всех Вооруженных сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, он удостоен ордена «Ахьдз-апша» («Честь и Слава») первой степени. За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, Владиславу Ардзинба присвоено звание Героя Абхазии.