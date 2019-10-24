СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НАЗНАЧИЛО БУХГАЛТЕРСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В РАМКАХ ПРОВЕРКИ ГОСКОМПАНИИ "АБХАЗТОП"

Сухум. 5 февраля 2020. Абхазия-Информ. Следственное управление Генеральной прокуратуры на основании Акта, поступившего из Контрольной палаты РА, проводит процессуальную проверку финансово–хозяйственной деятельности госкомпании «Абхазтоп» за период с 2016 по 2018 годы. Проверка направлена на установление фактов хищения денежных средств в особо крупном размере со стороны должностных лиц.

24 января .2020 года, следственным органом вынесено постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, производство которой в рамках международного запроса об оказании правовой помощи поручено экспертному учреждению Российской Федерации.

Завершение экспертизы ожидается в ближайшее время, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Отчет Контрольной палаты Республики Абхазия по результатам планового контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственной Компании «Абхазтоп» за 2016, 2017г.г. И истекший период 2018года».

http://kp-ra.org/upload/iblock/6f2/ОТЧЕТ%20Абхаз%20топ.pdf