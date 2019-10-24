 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?
марта 04 2020

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?

Би-би-си. Русская служба. 3 марта 2020.  Дамаск и Москва объясняют наступление на "зону деэскалации" в Идлибе…
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
марта 04 2020
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ
февраля 28 2020
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ

Новости Четверг, 05 марта 2020 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Штаб кандидата в президенты Аслана Бжания сделал заявление по поводу встречи Бжания с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба. В заявлении говорится:

Как  мы сообщали ранее, сегодня в г. Краснодаре состоялась встреча кандидатов в президенты Республики  Абхазия А. Г. Бжания и А. А.  Ардзинба. После этого с Асланом Бжания встретился  и. о. секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Б. К. Квициния, который  сообщил нам, что состояние Бжания улучшается. Он также подтвердил, что Бжания и Ардзинба в ходе встречи, договорились продолжить переговоры  в понедельник, 9 марта, по телефону. В зависимости от состояния здоровья Аслана Бжания,  будет  озвучено консолидированное мнение о возможном  переносе даты голосования.

По имеющейся у нас  информации  врачи ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаковского»  министерства здравоохранения Краснодарского края, под руководством главного врача клиники, академика РАН В.А. Порханова проводят необходимое лечебно-диагностические мероприятия, оказывают всевозможное содействие в лечении А. Бжания.

Мы, соратники и друзья А. Бжания пользуясь возможностью, выражаем признательность российской стороне, министерству здравоохранения РФ, министерству здравоохранения Краснодарского края за принимаемые меры по его выздоровлению.

г. Сухум

05.03.2020 г.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 19:14

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.