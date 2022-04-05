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Абхазия Информ

ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРЕДАЛ АГУ КОЛЛЕКЦИЮ КНИГ

Новости Среда, 06 апреля 2022 02:05
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ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРЕДАЛ АГУ КОЛЛЕКЦИЮ КНИГ

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына передал в дар Абхазскому государственному университету книги, выпущенные ведущими российскими издательствами. Фонды Научной библиотеки пополнились 300 книгами. Об этом пишет в zen. Яндекс.ru. главный редактор газеты «Абхазский университет» Алхас Чхамалия.

Гостей из Москвы – Елену Кривову и Эльмиру Афанасьеву, принял проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Даур Кове.

На церемонии передачи книг присутствовали: временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев, председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы АГУ Наталья Каюн, директор Научной библиотеки университета Эмма Голандзия, директор Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир Борис Чолариа.

Представители Дома русского зарубежья обсудили с проректором перспективы сотрудничества с АГУ. Даур Кове поблагодарил гостей, отметив важность гуманитарной миссии, которую выполняет Дом русского зарубежья, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Далее встреча продолжилась в амфитеатре вуза. В ней приняли участие преподаватели и студенты.

В своем выступлении Елена Кривова рассказала об истории русской эмиграции, работе Дома русского зарубежья, чья деятельность направлена на изучение культурного наследия российских соотечественников за рубежом, развитие отношений и укрепление связей с ними. Она дала краткий обзор передаваемой в дар АГУ коллекции.

Представленная коллекция отражает практически все направления современного российского книгоиздания. Среди них есть классическая русская литература XIX в., произведения авторов начала и первой половины ХХ в., художественная литература советского периода – произведения самых популярных авторов; документальная, научно-историческая литература; литературоведческие, культурологические книги; словари и учебные пособия по русскому языку; книги издательства «Русский путь», которое входит в структуру Дома русского зарубежья.

«В этом году Абхазский государственный университет отмечает свое 90-летие. И наш книжный дар – это своеобразный подарок вашему университету. Мы хотим пожелать вам дальнейшего развития», – отметила Елена Кривова.

В рамках встречи доктором филологических наук, руководителем проектов Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Эльмирой Афанасьевой была проведена лекция на тему «Пушкинский код эпохи цифровых коммуникаций».

В конце встречи представители Дома русского зарубежья поблагодарили руководство университета за теплый прием. 

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына – московский уникальный музейно-административный комплекс, сочетающий функции музея, архива, библиотеки, а также научно-исследовательского центра. Основан в 1995 году по инициативе историка Виктора Москвина. Учредителями выступили Правительство Москвы, Русский Общественный фонд Александра Солженицына и издательство «ИМКА-Пресс». С 2009 г. единственным учредителем является Департамент культуры г. Москвы.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 02:09

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