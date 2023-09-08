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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ, ПРИНИМАВШЕЙ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Новости Пятница, 08 сентября 2023 19:36
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ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ, ПРИНИМАВШЕЙ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта приняли молодежную делегацию Абхазии, участвовавшую в Международном молодежном форуме «Евразия Global», который прошел в городе Оренбурге с 21 по 27 августа.

Нашу республику представляли 17 молодых людей, возглавлял делегацию главный специалист молодежного отдела Госкомитета Ахра Бебия.

Зампредседателя Роман Цкуа и начальник молодежного отдела Идрис Кара-Осман-оглы поблагодарили молодежь за достойное представление Республики Абхазия на международном форуме.

Делегаты, в свою очередь поделились своими впечатлениями.

«Спасибо, что вы предоставили нам возможность представлять нашу республику. Это дорогого стоит. Приятно слышать, что вам понравилось, как мы ее там представили. Форум был интересный с насыщенной программой», – сказал Роберт Минасян.

«Мы все выложились на сто процентов. По мере каждого дня о нас узнавали все больше и больше людей. Мы проложили мосты с другими странами, желающих приехать в Абхазию стало намного больше», – сказал Руслан Амичба.

Леван Габелия отметил, что участие в таком форуме является для него новым опытом.

«Раньше я не участвовал в форумах такого масштаба, до этого были мероприятия в районе республики. Это первый выезд, который дал мне сильный заряд. Для меня это мотивация идти дальше», – сказал Габелия.

В международном форуме «Евразия Global» приняли участие 500 человек. В рамках форума молодежь училась решать реальные кейсы, а также разбирались, каким образом устроено глобальное госуправление.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 08 сентября 2023 19:40

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