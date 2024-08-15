 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, АРХЕОЛОГ ОЛЕГ ХУХУТОВИЧ БГАЖБА

Новости Четверг, 15 августа 2024 20:33
Оцените материал
(0 голосов)
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, АРХЕОЛОГ ОЛЕГ ХУХУТОВИЧ БГАЖБА

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ.  На 84 году ушел из жизни доктор исторических наук, археолог, историк, кавказовед, член Академии наук Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Бгажба.

Олег Хухутович Бгажба - известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член АНА, почетный мастер спорта РА по баскетболу.

Окончил абхазскую СШ № 10 им. Н. Лакоба г. Сухум с золотой медалью (1958), затем – историко-филологический факультет СГПИ им. А. М. Горького с красным дипломом (1963), аспирантуру Института археологии АН СССР (1967). В 1968 начал работать в отделе археологии АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, затем заведующим отделом истории этого института.

Более 25 лет преподает в АГУ. О.Х. Бгажба защитил кандидатскую диссертацию «Материальная культура средневековой Абхазии» (1972) и докторскую диссертацию «История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье нач. I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э» (1995) в Московском институте археологии РАН. Олег Хухутович проводил раскопки поселений, могильников, соборов в сёлах Мыку, Бедиа, храма Симона Кананита, архитектурных комплексов древней и средневековой Абхазии (Ачапара, Герзеул, Замок Баграта, пам. Цебельдинской культуры и др.). Прошел стажировку по металлографии железа в лаборатории естественно-научных методов Института археологии АН СССР, куда был прикомандирован в 1973–1980 гг. Произвел более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Абхазии.

О.Х. Бгажба – первооткрыватель самых ранних для территории бывшего СССР мечей из дамасской стали (III–IV вв.). Основные научные интересы – археология, история ремесла (гончарное и кузнечное) Абхазии и Кавказа в целом. На основе разработанной модели комплексного подхода (археология, история, металлография, этнология, фольклор, лингвистика) Бгажба пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии железа и путей (западно-кавказский путь) его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Северного Кавказа, Поволжья, Средиземноморья. Бгажба принимал участие в написании учебного пособия «История Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993). Является одним из авторов учебника «История Абхазии» (10-11 кл.) 2006 г., а также «История Абхазии с древнейших времен» (2007). О.Х. Бгажба – автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. За значительный вклад в развитие абхазской науки указом Президента РА О.Х. Бгажба присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки РА» (2011).

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Замок Баграта. Кавказ и Восточная Европа в древности (памяти Е. И. Крупнова). М, 1974; 

Очерки по ремеслу средневековой Абхазии. Сухуми, 1974; 

По следам кузнеца Айнара. Сухуми, 1982; 

Черная металлургия и металлообработка в древней и средневековой Абхазии (VIII в. до н. э. – XV в. н. э.); 

Обработка железа в древней Колхиде (в соавт. с Тереховой Н. П., Розановой Л. С.). Естественно-научные методы и археология. М.:, 1989; 

History first – 18 century. Art, handicrafts and architecture // The abkhazians (ed. by George Hewitt). London, 1999; 

История Абхазии. Сухум, 2007 (соавт. – Лакоба С.).

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА МЧС СОВМЕСТНО СО СТОЛИЧНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ОГПН ПРОВЕРЯЮТ ОБЪЕКТЫ БЕСЛАН ЭШБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА-ПОБРАТИМА СУХУМА НИЖНЕГО НОВГОРОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.