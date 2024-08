УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, АРХЕОЛОГ ОЛЕГ ХУХУТОВИЧ БГАЖБА

Олег Хухутович Бгажба - известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член АНА, почетный мастер спорта РА по баскетболу.

Окончил абхазскую СШ № 10 им. Н. Лакоба г. Сухум с золотой медалью (1958), затем – историко-филологический факультет СГПИ им. А. М. Горького с красным дипломом (1963), аспирантуру Института археологии АН СССР (1967). В 1968 начал работать в отделе археологии АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, затем заведующим отделом истории этого института.

Более 25 лет преподает в АГУ. О.Х. Бгажба защитил кандидатскую диссертацию «Материальная культура средневековой Абхазии» (1972) и докторскую диссертацию «История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье нач. I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э» (1995) в Московском институте археологии РАН. Олег Хухутович проводил раскопки поселений, могильников, соборов в сёлах Мыку, Бедиа, храма Симона Кананита, архитектурных комплексов древней и средневековой Абхазии (Ачапара, Герзеул, Замок Баграта, пам. Цебельдинской культуры и др.). Прошел стажировку по металлографии железа в лаборатории естественно-научных методов Института археологии АН СССР, куда был прикомандирован в 1973–1980 гг. Произвел более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Абхазии.

О.Х. Бгажба – первооткрыватель самых ранних для территории бывшего СССР мечей из дамасской стали (III–IV вв.). Основные научные интересы – археология, история ремесла (гончарное и кузнечное) Абхазии и Кавказа в целом. На основе разработанной модели комплексного подхода (археология, история, металлография, этнология, фольклор, лингвистика) Бгажба пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии железа и путей (западно-кавказский путь) его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Северного Кавказа, Поволжья, Средиземноморья. Бгажба принимал участие в написании учебного пособия «История Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993). Является одним из авторов учебника «История Абхазии» (10-11 кл.) 2006 г., а также «История Абхазии с древнейших времен» (2007). О.Х. Бгажба – автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. За значительный вклад в развитие абхазской науки указом Президента РА О.Х. Бгажба присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки РА» (2011).

