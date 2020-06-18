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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Новости Вторник, 07 июля 2020 12:04
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КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент  Бадра Гунба и первый вице-премьер Беслан Джопуа представили коллективу министерства юстиции Анри Барциц, назначенного на эту должность указом президента 6 июля. 

Обращаясь к коллективу Минюста, вице-президент Бадра Гунба  отметил: «Я убежден, что  знания нового министра и ваш опыт работы будут направлены на развитие правовых институтов нашего государства». 

Он поблагодарил экс-министра Марину Пилия за проделанную ею работуи вручил ей букет роз. 

«Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов нашей страны», – сказал Гунба.

В свою очередь Беслан Джопуа отметил, что руководство любой организации может реализовать возложенные на него задачи, только полагаясь на коллектив. Он обратился к сотрудникам министерства юстиции с просьбой поддержать нового министра. 

«Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы - профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт», – подчеркнула Марина Пилия.

Министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное  доверие и отметил, что при поддержке коллектива, совместными усилиями они справятся с возложенными на министерство  функциями. 

«Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Время несет с собой новые вызовы, в том числе перед правовой системой  нашего государства. Именно поэтому на каждого из насл ложится большая ответственность. Здесь понадобятся ваши компетенция, энергия и целеустремленность. Так мы выполним те задачи, которые ставит перед нами руководство страны», – сказал Анри Барциц.

Анри Львович Барциц родился 6 ноября 1990 года в г. Гудаута Абхазской АССР. В 2007 г. окончил экстерном школу №6 г. Сухум

2007 - 2012 гг. - обучение в Московском государственном юридическом университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

2012 - 2015 гг. - обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.

28 июня 2017 г. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

2013 - 2014 - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.

С 2014 г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е.Кутафина.

2017–2019 гг. - заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина.

С 2018 г.  - участник различных научных грантовых проектов.

Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.

Женат. Отец двоих детей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2020 12:45

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