КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Обращаясь к коллективу Минюста, вице-президент Бадра Гунба отметил: «Я убежден, что знания нового министра и ваш опыт работы будут направлены на развитие правовых институтов нашего государства».

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба и первый вице-премьер Беслан Джопуа представили коллективу министерства юстиции Анри Барциц, назначенного на эту должность указом президента 6 июля.

Он поблагодарил экс-министра Марину Пилия за проделанную ею работуи вручил ей букет роз.

«Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов нашей страны», – сказал Гунба.

В свою очередь Беслан Джопуа отметил, что руководство любой организации может реализовать возложенные на него задачи, только полагаясь на коллектив. Он обратился к сотрудникам министерства юстиции с просьбой поддержать нового министра.

«Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы - профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт», – подчеркнула Марина Пилия.

Министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива, совместными усилиями они справятся с возложенными на министерство функциями.

«Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Время несет с собой новые вызовы, в том числе перед правовой системой нашего государства. Именно поэтому на каждого из насл ложится большая ответственность. Здесь понадобятся ваши компетенция, энергия и целеустремленность. Так мы выполним те задачи, которые ставит перед нами руководство страны», – сказал Анри Барциц.