КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба и первый вице-премьер Беслан Джопуа представили коллективу министерства юстиции Анри Барциц, назначенного на эту должность указом президента 6 июля.
Обращаясь к коллективу Минюста, вице-президент Бадра Гунба отметил: «Я убежден, что знания нового министра и ваш опыт работы будут направлены на развитие правовых институтов нашего государства».
Он поблагодарил экс-министра Марину Пилия за проделанную ею работуи вручил ей букет роз.
«Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов нашей страны», – сказал Гунба.
В свою очередь Беслан Джопуа отметил, что руководство любой организации может реализовать возложенные на него задачи, только полагаясь на коллектив. Он обратился к сотрудникам министерства юстиции с просьбой поддержать нового министра.
«Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы - профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт», – подчеркнула Марина Пилия.
Министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива, совместными усилиями они справятся с возложенными на министерство функциями.
«Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Время несет с собой новые вызовы, в том числе перед правовой системой нашего государства. Именно поэтому на каждого из насл ложится большая ответственность. Здесь понадобятся ваши компетенция, энергия и целеустремленность. Так мы выполним те задачи, которые ставит перед нами руководство страны», – сказал Анри Барциц.
Анри Львович Барциц родился 6 ноября 1990 года в г. Гудаута Абхазской АССР. В 2007 г. окончил экстерном школу №6 г. Сухум
2007 - 2012 гг. - обучение в Московском государственном юридическом университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».
2012 - 2015 гг. - обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.
28 июня 2017 г. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
2013 - 2014 - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.
С 2014 г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е.Кутафина.
2017–2019 гг. - заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина.
С 2018 г. - участник различных научных грантовых проектов.
Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.
Женат. Отец двоих детей.
Последнее от
- В СУХУМСКОМ СУДЕ ПОД НАЧАЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ ПО ФАКТУ СМЕРТИ АРЕСТОВАННОГО АНЗОРА ТАРБА
- ДОРОГА В НИКУДА
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДВА ЧЕЛОВЕКА НАХОДЯТСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ
- БАРЦИЦ АНРИ ЛЬВОВИЧ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ЮСТИЦИИ РА
- ПРИ ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ УЧРЕЖДЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ