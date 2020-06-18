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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 6 ЧЕЛОВЕК С COVID-19

Новости Вторник, 28 июля 2020 19:04
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Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 28 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. 

Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID - 19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли. 

Оперативный  штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2020 19:13

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