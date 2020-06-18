ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 6 ЧЕЛОВЕК С COVID-19

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 28 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.

Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID - 19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.