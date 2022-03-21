МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Новости Понедельник, 21 марта 2022 20:33
Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в первом чтении. Изменения касаются минимального размера месячной заработной платы.
Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом Министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом.
Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.
В случае приятия в окончательном чтении закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 февраля 2022 г. составила – 8482,6 руб.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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