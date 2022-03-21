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Абхазия Информ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Новости Понедельник, 21 марта 2022 20:33
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в первом чтении. Изменения касаются минимального  размера месячной заработной платы.  

Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом Министров  и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом.

Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные  и социальные  выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.

В случае  приятия в окончательном чтении закон вступит  в силу с 1 января 2023 года.

По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 февраля 2022 г. составила – 8482,6 руб.
Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 21 марта 2022 20:37

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