МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом Министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом.

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в первом чтении. Изменения касаются минимального размера месячной заработной платы.

Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.

В случае приятия в окончательном чтении закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 февраля 2022 г. составила – 8482,6 руб.

Об этом сообщает Апсныпресс.