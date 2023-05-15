ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК НА ПАВЛОВСКОМ ИППОДРОМЕ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. На Павловском ипподроме Краснодарского края прошло открытие скакового сезона 2023 года. В рамках скакового дня прошли девять скачек, одна из них была посвящена памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В скачках приняли участие лошади абхазских коневладельцев – Адгура Пачалия и Ахры Ашуба.