ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК НА ПАВЛОВСКОМ ИППОДРОМЕ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. На Павловском ипподроме Краснодарского края прошло открытие скакового сезона 2023 года. В рамках скакового дня прошли девять скачек, одна из них была посвящена памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В скачках приняли участие лошади абхазских коневладельцев – Адгура Пачалия и Ахры Ашуба.
В скачках на приз Открытия скакового сезона принял участие скакун по кличке Апсны Голд Адгура Пачалия. На дистанции 1800 метров для лошадей арабской породы трех лет он финишировал первым.
В забеге памяти погибших во время Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов среди лошадей арабской породы трех лет приняли участие лошади Ахры Ашуба по кличке Соле Мио и Тамириса и лошадь Адгура Пачалия по кличке Белуха. В забеге на дистанции 1800 метров второе место заняла Белуха, третье – Соле Мио, Тамириса финишировала четвертой.
В забеге на вступительный приз среди лошадей арабской породы четырех лет и старше принял участие скакун Ахры Ашуба по кличке Старк и скакун Ахры Пачалия Гаркун. На дистанции 2000 метров Старк финишировал первым, а Гаркун третьим.