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Абхазия Информ

ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК НА ПАВЛОВСКОМ ИППОДРОМЕ

Новости Понедельник, 15 мая 2023 20:08
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ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК НА ПАВЛОВСКОМ ИППОДРОМЕ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. На Павловском ипподроме Краснодарского края прошло открытие скакового сезона 2023 года. В рамках скакового дня прошли девять скачек, одна из них была посвящена памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В скачках приняли участие лошади абхазских коневладельцев – Адгура Пачалия и Ахры Ашуба. 

В скачках на приз Открытия скакового сезона принял участие скакун по кличке Апсны Голд Адгура Пачалия. На дистанции 1800 метров для лошадей арабской породы трех лет он финишировал первым.

В забеге памяти погибших во время Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов среди лошадей арабской породы трех лет приняли участие лошади Ахры Ашуба по кличке Соле Мио и Тамириса и лошадь Адгура Пачалия по кличке Белуха. В забеге на дистанции 1800 метров второе место заняла Белуха, третье – Соле Мио, Тамириса финишировала четвертой.

В забеге на вступительный приз среди лошадей арабской породы четырех лет и старше принял участие скакун Ахры Ашуба по кличке Старк и скакун Ахры Пачалия Гаркун. На дистанции 2000 метров Старк финишировал первым, а Гаркун третьим.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 20:11

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