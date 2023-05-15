ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ҲАЛШАРА»

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту объявляет прием заявок на республиканский конкурс среди сельской молодежи – «Ҳалшара». Целью конкурса является выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается национальным предпринимательством, для улучшения уровня жизни сельской молодежи и продвижение идей трудолюбия и патриотизма в молодежной среде. Конкурсная основа позволит выявить талантливую сельскую молодежь, которая занимается национальным предпринимательством и оказать ей наиболее необходимую поддержку для улучшения качества и увеличения объема производства отечественного продукта.