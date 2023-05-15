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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ҲАЛШАРА»

Новости Понедельник, 15 мая 2023 20:12
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ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ҲАЛШАРА»

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту объявляет прием заявок на республиканский конкурс среди сельской молодежи – «Ҳалшара». 

Целью конкурса является выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается национальным предпринимательством, для улучшения уровня жизни сельской молодежи и продвижение идей трудолюбия и патриотизма в молодежной среде. Конкурсная основа позволит выявить талантливую сельскую молодежь, которая занимается национальным предпринимательством и оказать ей наиболее необходимую поддержку для улучшения качества и увеличения объема производства отечественного продукта. 

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности. 

Заявки принимаются до 8 июня. Максимальная запрашивая сумма не должна превышать 200 000 рублей. 

С Положением и заявочным листом конкурса можно ознакомиться на сайте Госкомитета (раздел «Документы»). 

Для подачи заявки и подробной информацией обращайтесь в директ или на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону: + 7 (840) 226 47 23.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 20:15

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